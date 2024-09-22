Мобілізація волонтерів в Україні — чи підлягають вони призову

Працівник ТЦК та військовозобов'язаний чоловік. Фото: скриншот з відео на Youtube

Статус волонтера дає можливість українцям виїжджати за кордон на певний період. Однак такі громадяни не звільняються від мобілізації.

Про це йдеться в Законі України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

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Мобілізація волонтерів в Україні

У статті 23 Закону є чіткий перелік категорій громадян, які не підлягають призову. Однак туди не входять волонтери.

Вони мають право виїжджати за кордон на обмежений термін, якщо транспортують гуманітарну або медичну допомогу, а також вантажі для ЗСУ. Для цього необхідно мати відповідні документи та підтвердження мети поїздки.

Зазначимо, що восени 2023 року Верховна Рада зареєструвала законопроєкт, який пропонує надати волонтерам відстрочку від призову. Це обумовлено тим, що більшість із них підлягають військовому обов’язку, проте через стан здоров’я або інші обставини не завжди можуть служити. Деякі вважають, що кожен випадок слід розглядати окремо.

Волонтерське посвідчення

Волонтерське посвідчення надає низку привілеїв, зокрема, дозволяє безкоштовно виконувати різні види робіт або надавати послуги. Оформити цей документ можна через державні чи комунальні установи, громадські організації, органи місцевого самоврядування, штаби ТРО або благодійні фонди.

Посвідчення волонтера можна отримати в органах місцевого самоврядування, таких як міські, районні, сільські або селищні ради, а також в обласних військових адміністраціях.

Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець пояснив зміни до законодавства щодо перевірки військово-облікових документів. Нововведення стосується чоловіків віком від 18 до 60 років.

Також військовозобов'язані чоловіки в Україні можуть отримати відстрочку від мобілізації за станом здоров'я, сімейними обставинами для здобуття освіти та продовження професійної діяльності. Проте якщо її неналежно оформити, то особу можуть призвати на військову службу на загальних підставах.