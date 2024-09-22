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Мобилизация в Украине — подлежат ли волонтеры призыву

22 сентября 2024 16:35
Аркадий Пастула - Редактор
Мобилизация волонтеров в Украине — подлежат ли они призыву
Работник ТЦК и мужчина. Фото: скриншот с видео на Youtube
Аркадий Пастула - Редактор

Статус волонтера позволяет украинцам выезжать за границу на определенный период. Однако такие граждане не освобождаются от мобилизации.

Об этом говорится в Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

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В статье 23 Закона есть четкий перечень категорий граждан, не подлежащих призыву. Однако туда не входят волонтеры.

Они имеют право выезжать за границу на ограниченный срок, если транспортируют гуманитарную или медицинскую помощь, а также грузы для ВСУ. Для этого необходимо иметь соответствующие документы и подтверждение цели поездки.

Отметим, что осенью 2023 года Верховная Рада зарегистрировала законопроект, который предлагает предоставить волонтерам отсрочку от призыва. Это обусловлено тем, что большинство из них подлежат воинской обязанности, однако по состоянию здоровья или другим обстоятельствам не всегда могут служить. Некоторые считают, что каждый случай следует рассматривать отдельно.

Волонтерское удостоверение

Волонтерское удостоверение предоставляет ряд привилегий, в частности, позволяет бесплатно выполнять различные виды работ или оказывать услуги. Оформить этот документ можно через государственные или коммунальные учреждения, общественные организации, органы местного самоуправления, штабы ТРО или благотворительные фонды.

Удостоверение волонтера можно получить в органах местного самоуправления, таких как городские, районные, сельские или поселковые советы, а также в областных военных администрациях.

Напомним, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец объяснил изменения в законодательство о проверке военно-учетных документов. Нововведение касается мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

Также военнообязанные мужчины в Украине могут получить отсрочку от мобилизации по состоянию здоровья, семейным обстоятельствам для получения образования и продолжения профессиональной деятельности. Однако если ее ненадлежаще оформить, то лицо может быть призвано на военную службу на общих основаниях.

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