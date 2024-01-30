Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Мобилизация в Украине — призовут ли сотрудников полиции arrow

Мобилизация в Украине — призовут ли сотрудников полиции

30 января 2024 22:20
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Виктор Кульбаба
Могут ли мобилизовать правоохранителей — ответ юриста
Сотрудники правоохранительных органов на службе. Фото: Национальная полиция
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Виктор Кульбаба

В Украине продолжается полномасштабная война, из-за которой президент Владимир Зеленский объявил военное положение во всей стране. С начала вторжения принимаются новые правила, касающиеся призыва на службу в рядах ВСУ разных категорий людей.

Новини.LIVE объясняет, могут ли призвать полицейского.

Читайте также:

Сейчас под мобилизацию могут попасть все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, однако, есть определенные категории людей, которых не могут призвать на военную службу. К тому же, возникает вопрос, могут ли мобилизовать сотрудников правоохранительных органов.

Сотрудники правоохранительной службы Украины
Сотрудники правоохранительной службы Украины. Фото: 24 Канал

Поэтому молодой юрист по имени Евгений Довбак напомнил, кто не попадает под всеобщую мобилизацию, и ответил, могут ли призвать полицейских.

Кого не мобилизуют в 2024 году

Украинский юрист Евгений Довбак на своем канале в TikTok объяснил, что сейчас мобилизовать не могут:

  • Людей, забронированных учреждениями или органами государственной власти (при наличии специальных справок)
  • Людей, имеющих степень инвалидности или непригодных к военной службе (согласно результатам военно-врачебной комиссии и при наличии справки, подтверждающей проблемы со здоровьем)
  • Мужчин, женщин и родителей, которые содержат трех и более несовершеннолетних детей
  • Мужчин или женщин, которые самостоятельно воспитывают ребенка
@dovbushhh

Кого ни при каких условиях не мобилизуют? Повестка _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

♬ Два цвета - Clavier

Подлежат ли мобилизации в 2024 году правоохранители

По словам юриста, согласно законодательству Украины сотрудники правоохранительной службы имеют отсрочку от призыва на службу в рядах ВСУ в рамках общей мобилизации в стране. В то же время, Евгений Довбак отметил, что находящиеся сейчас на фронте сотрудники полиции воюют на добровольной основе.

Напомним, мы писали о том, кого будут мобилизовать с первого февраля только по согласию.

Ранее мы рассказывали о том, кого из украинцев могут первыми мобилизовать в ВСУ до 14 февраля.

Также мы сообщали о том, каких работников Украины могут мобилизовать в феврале.

полиция
военное положение
мобилизация
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

27 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

Актуальное по теме