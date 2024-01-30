Могут ли мобилизовать правоохранителей — ответ юриста

Мобилизация в Украине — призовут ли сотрудников полиции
В Украине продолжается полномасштабная война, из-за которой президент Владимир Зеленский объявил военное положение во всей стране. С начала вторжения принимаются новые правила, касающиеся призыва на службу в рядах ВСУ разных категорий людей.
Новини.LIVE объясняет, могут ли призвать полицейского.
Сейчас под мобилизацию могут попасть все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, однако, есть определенные категории людей, которых не могут призвать на военную службу. К тому же, возникает вопрос, могут ли мобилизовать сотрудников правоохранительных органов.
Поэтому молодой юрист по имени Евгений Довбак напомнил, кто не попадает под всеобщую мобилизацию, и ответил, могут ли призвать полицейских.
Кого не мобилизуют в 2024 году
Украинский юрист Евгений Довбак на своем канале в TikTok объяснил, что сейчас мобилизовать не могут:
- Людей, забронированных учреждениями или органами государственной власти (при наличии специальных справок)
- Людей, имеющих степень инвалидности или непригодных к военной службе (согласно результатам военно-врачебной комиссии и при наличии справки, подтверждающей проблемы со здоровьем)
- Мужчин, женщин и родителей, которые содержат трех и более несовершеннолетних детей
- Мужчин или женщин, которые самостоятельно воспитывают ребенка
@dovbushhh
Кого ни при каких условиях не мобилизуют? Повестка _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _♬ Два цвета - Clavier
Подлежат ли мобилизации в 2024 году правоохранители
По словам юриста, согласно законодательству Украины сотрудники правоохранительной службы имеют отсрочку от призыва на службу в рядах ВСУ в рамках общей мобилизации в стране. В то же время, Евгений Довбак отметил, что находящиеся сейчас на фронте сотрудники полиции воюют на добровольной основе.
Напомним, мы писали о том, кого будут мобилизовать с первого февраля только по согласию.
Ранее мы рассказывали о том, кого из украинцев могут первыми мобилизовать в ВСУ до 14 февраля.
Также мы сообщали о том, каких работников Украины могут мобилизовать в феврале.
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