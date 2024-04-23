Мобілізація в Україні — чи створять у поліції спецпідрозділу для пошуку ухилянтів

Поліцейські. Фото: МВС України

У соцмережах обговорюють можливе створення нового підрозділу поліції для пошуку ухилянтів. Адвокат висловлює думку, що якщо поліція буде масово залучена до розшуку осіб, які ухиляються від мобілізації, це може негативно вплинути на розслідування серйозніших злочинів.

Про це повідомило видання ТСН.ua у вівторок, 23 квітня.

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Можливе створення нового підрозділу поліції

Нещодавно в соціальних мережах поширилися чутки про те, що в Україні планується посилення мобілізації. Також згадувалося, що військові нібито звернулися до Офісу президента з проханням допомогти у створенні такого підрозділу в рамках Нацполіції.

За наданою інформацією, представники Нацполіції на запитання про правдивість цих чуток відповіли, що в їхній організації дійсно відбуваються зустрічі, на яких обговорюється можлива допомога поліції ТЦК.

"Але зауважимо, що поліція не видає повісток. Ми залучені до пошуку ухилянтів, але цим займається не спеціально створений підрозділ. Про нього, до речі, не йдеться", — повідомили в Нацполіції.

Також правоохоронці додали, що сьогодні відбувається засідання верховного головнокомандувача.

"Не виключається, що сьогодні буде обговорюватись питання допомоги поліції щодо цього питання. Яким буде рішення — про це буде повідомлено", — заявили поліцейські.

Адвокат Ростислав Кравець, фахівець у сфері мобілізації, висловив думку, що створення такого підрозділу є непродуктивним.

"Я вважаю, що це тупіковий шлях, коли на таке будуть витрачатися зусилля та кошти. Держава таким чином намагається демонструвати наявність свого репресивного апарату, за допомогою якого хочуть проводити мобілізацію. Це може тільки погіршувати ситуацію. Зробити окремий підрозділ — це не призведе до якогось покращення ситуації з мобілізацією та військовим обліком. Вчергове може піднятись рівень суспільної напруги", — заявив він.

Кравець також зазначив, що, на його думку, залучення поліції до масового пошуку ухилянтів може зашкодити розслідуванню інших серйозних злочинів.

Також видання ТСН.ua заявило, що його джерела в Офісі президента спростували інформацію про обговорення створення спеціального підрозділу для пошуку ухилянтів.

Нагадаємо, що у поліції Києва розповіли, скільки отримали звернень від ТЦК щодо розшуку військовозобов'язаних.

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