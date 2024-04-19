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У поліції Києва розповіли, скільки отримали звернень від ТЦК щодо розшуку військовозобов'язаних

19 квітня 2024 14:30
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У поліції Києва розповіли, скільки отримали звернень від ТЦК щодо розшуку військовозобов'язаних
Працівник ТЦК виписує повістку. Фото: 20minut.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Поліція міста Києва отримала понад 5 тисяч звернень від територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки щодо розшуку військовозобов'язаних. Правоохоронцям вдалося встановити місце перебування та доставити до військкомату вже 1416 осіб.

Про це йдеться у відповіді Управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції України у м. Києві на запит NV.

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Розшук військовозобов'язаних у Києві

Саме поліція за зверненням ТЦК та органів СБУ повинна затримувати та доставляти призовників, військовозобов'язаних та резервістів, які вчинили адміністративні правопорушення. Йдеться про порушення правил військового обліку чи законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

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Відповідь Управління превентивної діяльності ГУНП у м. Києві. Фото: NV

Поліція Києва повідомила, що станом на 1 квітня отримала 5387 звернень від ТЦК про встановлення місця перебування та доставку осіб для складання адміністративних протоколів щодо них. Водночас за ухилення від проходження військової служби необхідно встановити місце знаходження та доставити до ТЦК 4955 осіб.

Наразі столичні правоохоронці вже встановили місцезнаходження та передали до ТЦК для складання адміністративних матеріалів майже третину згаданих осіб, а саме — 1416.

Нагадаємо, ухвалення закону про мобілізацію позбавляє права на відстрочку ще одну категорію громадян України. Відтепер її можуть втратити військовозобов'язані батьки трьох і більше неповнолітніх дітей, які не сплачували аліменти понад три місяці.

Також в Україні вирішили запровадити базову військову підготовку із 1 вересня 2025 року. Вона буде проводитися з метою здобуття громадянами військово-облікової спеціальності, навичок і умінь, необхідних для виконання конституційного обов’язку щодо захисту, незалежності та територіальної цілісності України. Однак деяких громадян цікавить, чи є покарання для осіб, які не пройшли підготовку до 25 років.

війна
українці
поліція
Україна
мобілізація
повістки
ТЦК та СП

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