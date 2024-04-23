Мобилизация в Украине — создадут ли в полиции спецподразделения для поиска уклонистов

Полицейские. Фото: МВД Украины

В соцсетях обсуждают возможное создание нового подразделения полиции для поиска уклонистов. Адвокат высказывает мнение, что если полиция будет массово вовлечена в розыск лиц, уклоняющихся от мобилизации, это может негативно отразиться на расследовании более серьезных преступлений.

Об этом сообщило издание ТСН.ua во вторник, 23 апреля.

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Возможно создание нового подразделения полиции

Недавно в социальных сетях распространились слухи, что в Украине планируется усиление мобилизации. Также упоминалось, что военные якобы обратились в офис президента с просьбой помочь в создании такого подразделения в рамках Нацполиции.

По предоставленной информации, представители Нацполиции на вопрос о правдивости этих слухов ответили, что в их организации действительно проходят встречи, на которых обсуждается возможная помощь полиции ТЦК.

"Но заметим, что полиция не выдает повесток. Мы привлечены к поиску уклонистов, но этим занимается не специально созданное подразделение. О нем, кстати, речь не идет", — сообщили в Нацполиции.

Также правоохранители добавили, что сегодня проходит заседание верховного главнокомандующего.

"Не исключается, что сегодня будет обсуждаться вопрос о помощи полиции по этому вопросу. Каким будет решение — об этом будет сообщено", — заявили полицейские.

Адвокат Ростислав Кравец, специалист в сфере мобилизации, высказал мнение, что создание такого подразделения непродуктивно.

"Я считаю, что это тупиковый путь, когда на такое будут тратиться усилия и средства. Государство таким образом пытается демонстрировать наличие своего репрессивного аппарата, с помощью которого хотят проводить мобилизацию. Это может только усугублять ситуацию. Сделать отдельное подразделение — это не приведет к какому-либо улучшению ситуации с мобилизацией и военным учетом. В очередной раз может подняться уровень общественного напряжения", — заявил он.

Кравец также отметил, что, по его мнению, привлечение полиции к массовому поиску уклонистов может повредить расследованию других серьезных преступлений.

Также издание ТСН.ua заявило, что его источники в Офисе президента опровергли информацию об обсуждении создания специального подразделения для поиска уклонистов.

Напомним, что в полиции Киева рассказали, сколько получили обращений от ТЦК по розыску военнообязанных.

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