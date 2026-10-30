Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУЗаконSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Закон
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Мобілізація в Україні: юрист пояснив, кого можуть призвати до 25 років

Мобілізація в Україні: юрист пояснив, кого можуть призвати до 25 років

Ua ru
30 жовтня 2026 07:18
Мобілізація в Україні для осіб віком до 25 років — кого можуть призвати до ЗСУ Національна академія Державної прикордонної служби України
Курсанти. Ілюстративне фото: Національна академія Державної прикордонної служби України

В Україні триває мобілізація, і до лав Сил оборони України можуть призвати, зокрема, чоловіків віком до 25 років, якщо громадянин має статус військовозобов’язаного, а не призовника. Причина полягає безпосередньо в особливостях військового обліку та законодавчих нормах, тому вік не завжди гарантує, що людину не призвуть.

Про це заявив кандидат юридичних наук Євген Філіпець, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Politeka.

Реклама

Чому і за яких обставин можуть мобілізувати чоловіків до 25 років

Видання зазначає, що в травні 2024 року віковий поріг для мобілізації знизили з 27 до 25 років. Згідно із загальним правилом, чоловіки віком від 18 до 24 років належать до категорії призовників і не підлягають мобілізації. При цьому законодавство передбачає винятки, які залежать від військово-облікового статусу особи.

Зокрема, закон розрізняє три категорії: призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Якщо ж чоловік віком до 25 років на законних підставах отримав статус військовозобов’язаного, на нього можуть поширюватися інші правила призову, ніж на осіб, які перебувають на обліку як призовники.

Як на військово-обліковий статус впливає висновок ВЛК і що важливо знати

Однією з підстав для зміни статусу може бути попередній висновок військово-лікарської комісії про обмежену придатність до військової служби.

Читайте також:

Юрист Євген Філіпець пояснив, що деякі чоловіки віком 18-22 років після проходження такої ВЛК могли отримати статус військовозобов’язаних. Після того, як статус «обмежено придатних» у країні скасували, вони мали повторно пройти медичний огляд.

Якщо за підсумками повторної ВЛК особу визнавали придатною до військової служби, зміна її статусу могла створити підстави для мобілізації після досягнення 25-річного віку.

Також юрист назвав й інші випадки, коли чоловіки віком до 25 років можуть мати статус військовозобов’язаних. До них належать:

  • випускники військових кафедр, яким присвоїли первинне офіцерське звання. За певних обставин їх можуть зарахувати до категорії військовозобов’язаних ще до досягнення 25 років;
  • колишні співробітники Національної поліції. Після звільнення зі служби та зміни військово-облікового статусу їх також можуть віднести до категорії військовозобов’язаних.

Окремо Євген Філіпець звернув увагу на ймовірність помилок в електронних реєстрах. Він пояснив, що через них людина може неправильно визначити свою категорію військово-облікового статусу.

У зв’язку з цим юрист радить:

  • перевіряти актуальну інформацію у військово-обліковому документі та звіряти відомості в додатку "Резерв+";
  • якщо статус змінився без очевидних підстав, тоді слід звертатися до відповідного органу для з’ясування причин, щоб виправити неточності;

Отже, можливість мобілізації чоловіка до 25 років визначається не лише його віком. Важливу роль відіграє військово-обліковий статус, а також підстави, за якими його було присвоєно.

Як повідомляли Новини.LIVE, днями прем’єр-міністр України Сергій Корецький анонсував можливі нові правила призову та мобілізації. За його словами, новий суспільний договір мають надати до 1 грудня.

Також ми писали, що втеча з навчального центру буде зарахувана як самовільне залишення частини.

Україна вік мобілізація війна в Україні військова служба
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації