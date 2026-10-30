Курсанти. Ілюстративне фото: Національна академія Державної прикордонної служби України

В Україні триває мобілізація, і до лав Сил оборони України можуть призвати, зокрема, чоловіків віком до 25 років, якщо громадянин має статус військовозобов’язаного, а не призовника. Причина полягає безпосередньо в особливостях військового обліку та законодавчих нормах, тому вік не завжди гарантує, що людину не призвуть.

Про це заявив кандидат юридичних наук Євген Філіпець, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Politeka.

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Чому і за яких обставин можуть мобілізувати чоловіків до 25 років

Видання зазначає, що в травні 2024 року віковий поріг для мобілізації знизили з 27 до 25 років. Згідно із загальним правилом, чоловіки віком від 18 до 24 років належать до категорії призовників і не підлягають мобілізації. При цьому законодавство передбачає винятки, які залежать від військово-облікового статусу особи.

Зокрема, закон розрізняє три категорії: призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Якщо ж чоловік віком до 25 років на законних підставах отримав статус військовозобов’язаного, на нього можуть поширюватися інші правила призову, ніж на осіб, які перебувають на обліку як призовники.

Як на військово-обліковий статус впливає висновок ВЛК і що важливо знати

Однією з підстав для зміни статусу може бути попередній висновок військово-лікарської комісії про обмежену придатність до військової служби.

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Юрист Євген Філіпець пояснив, що деякі чоловіки віком 18-22 років після проходження такої ВЛК могли отримати статус військовозобов’язаних. Після того, як статус «обмежено придатних» у країні скасували, вони мали повторно пройти медичний огляд.

Якщо за підсумками повторної ВЛК особу визнавали придатною до військової служби, зміна її статусу могла створити підстави для мобілізації після досягнення 25-річного віку.

Також юрист назвав й інші випадки, коли чоловіки віком до 25 років можуть мати статус військовозобов’язаних. До них належать:

випускники військових кафедр, яким присвоїли первинне офіцерське звання. За певних обставин їх можуть зарахувати до категорії військовозобов’язаних ще до досягнення 25 років;

колишні співробітники Національної поліції. Після звільнення зі служби та зміни військово-облікового статусу їх також можуть віднести до категорії військовозобов’язаних.

Окремо Євген Філіпець звернув увагу на ймовірність помилок в електронних реєстрах. Він пояснив, що через них людина може неправильно визначити свою категорію військово-облікового статусу.

У зв’язку з цим юрист радить:

перевіряти актуальну інформацію у військово-обліковому документі та звіряти відомості в додатку "Резерв+";

якщо статус змінився без очевидних підстав, тоді слід звертатися до відповідного органу для з’ясування причин, щоб виправити неточності;

Отже, можливість мобілізації чоловіка до 25 років визначається не лише його віком. Важливу роль відіграє військово-обліковий статус, а також підстави, за якими його було присвоєно.

Як повідомляли Новини.LIVE, днями прем’єр-міністр України Сергій Корецький анонсував можливі нові правила призову та мобілізації. За його словами, новий суспільний договір мають надати до 1 грудня.

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