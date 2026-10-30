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Главная Мобилизация Мобилизация в Украине: юрист объяснил, кого могут призвать до 25 лет

Мобилизация в Украине: юрист объяснил, кого могут призвать до 25 лет

Ua ru
30 октября 2026 07:18
Мобилизация в Украине до 25 лет — кого могут призвать в ВСУ Национальная академия Государственной пограничной службы Украины
Курсанты. Иллюстративное фото: Национальная академия Государственной пограничной службы Украины

В Украине продолжается мобилизация и в ряды Сил обороны Украины могут призвать в том числе мужчин до 25 лет, если у гражданина статус военнообязанного, а не призывника. Причина состоит непосредственно в особенностях военного учета и законодательных нормах, поэтому возраст не всегда гарантирует, что человека не призовут.

Об этом заявил кандидат юридических наук Евгений Филипец, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Politeka.

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Почему и при каких обстоятельствах могут мобилизовать мужчин до 25 лет

Издание отмечает, что в мае 2024 года возрастной порог для мобилизации снизили с 27 до 25 лет. Согласно общему правилу, мужчины в возрасте от 18 до 24 лет относятся к категории призывников и не подлежат мобилизации. При этом законодательство предусматривает исключения, которые зависят от военно-учетного статуса человека.

В частности, закон разграничивает три категории: призывников, военнообязанных и резервистов. Если же мужчина до 25 лет на законных основаниях получил статус военнообязанного, на него могут распространяться другие правила призыва, чем на лиц, состоящих на учете как призывники.

Как на военно-учетный статус влияет заключение ВВК и что важно знать

Одним из оснований для изменения статуса может быть предыдущее заключение военно-врачебной комиссии об ограниченной пригодности к военной службе.

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Юрист Евгений Филипец пояснил, что некоторые мужчины в возрасте 18-22 лет после прохождения такой ВВК могли получить статус военнообязанных. После того, как статус ограниченно пригодных в стране отменили, они должны были повторно пройти медосмотр.

Если по итогам повторной ВВК человека признавали годным к военной службе, изменение его статуса могло создать основания для мобилизации к достижению 25-летнего возраста.

Также Юрист назвал и другие случаи, когда мужчины младше 25 лет могут иметь статус военнообязанных. К ним относятся:

  • выпускники военных кафедр, которым присвоили первичное офицерское звание. При определенных обстоятельствах они могут быть зачислены в категорию военнообязанных еще до 25 лет;
  • бывшие сотрудники Национальной полиции. После увольнения со службы и изменения военно-учетного статуса их также могут отнести в категорию военнообязанных.

Отдельно Евгений Филипец обратил внимание на вероятность ошибок в электронных реестрах. Он пояснил, что из-за них человек может неправильно определить свою категорию военно-учетного статуса.

В связи с этим юрист советует:

  • проверять актуальную информацию в военно-учетном документе и сверять сведения в приложении "Резерв+";
  • если статус изменился без очевидных оснований, тогда следует обращаться в соответствующий орган для выяснения причин, чтобы исправить неточности;

Таким образом, возможность мобилизации мужчины до 25 лет определяется не только его возрастом. Важную роль играет военно-учетный статус, а также основания, по которым он был присвоен.

Как сообщали Новини.LIVE, на днях премьер-министр Украины Сергей Корецкий анонсировал возможные новые правила призыва и мобилизации. По его словам, новый общественный договор должны будут предоставить до 1 декабря.

Также мы писали, что за бегство из учебного центра будет зачислено как самовольное оставление части.

Украина возраст мобилизация война в Украине военная служба
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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