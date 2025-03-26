Кто в апреле 2025 года будет иметь право на отсрочку и как ее получить

Мобилизация в Украине — кто имеет право на отсрочку
Военное положение и мобилизация в Украине продлятся до 9 мая. Правда, некоторые граждане имеют право на отсрочку от военного призыва.
Об этом говорится в новом законе "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
Кто может претендовать на получение отсрочки
В армию не будут призывать граждан с инвалидностью и военнообязанных, которых признала непригодными ВВК. Также от призыва освобождены родственники пропавших без вести и погибших в зоне АТО или в период военного положения.
Отсрочку от мобилизации могут получить:
- родители трех и более несовершеннолетних детей;
- граждане, которые ухаживают за людьми с инвалидностью I и II групп;
- в отдельных случаях мужчины, жены которых имеют инвалидность III группы;
- граждане, которые имеют бронирование;
- студенты, которые получают последовательное образование дуальной или дневной формы обучения;
- научные сотрудники и педагоги, которые работают по ставке от 0,75.
Алгоритм оформления отсрочки
Для оформления отсрочки нужно с паспортом и военным билетом прийти в ТЦК и СП и написать соответствующее заявление. Многодетные родители, студенты и люди с инвалидностью могут подать онлайн-заявку в приложении "Резерв+".
Напомним, право на оформление отсрочки от мобилизации имеют близкие родственники пропавших без вести военнослужащих. В перечень этих родственников, в частности, входят: жена, дети, родители, родные братья и сестры.
Ранее адвокат Юрий Айвазян объяснил, может ли мужчина-педагог получить отсрочку от мобилизации, если находится в декретном отпуске по уходу за ребенком. По его словам, декрет не является основанием для отсрочки.
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