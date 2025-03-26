Кто в апреле 2025 года будет иметь право на отсрочку и как ее получить

Военнослужащий держит в руке военный билет. Фото иллюстративное: varta1.com.ua

Военное положение и мобилизация в Украине продлятся до 9 мая. Правда, некоторые граждане имеют право на отсрочку от военного призыва.

Об этом говорится в новом законе "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

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Кто может претендовать на получение отсрочки

В армию не будут призывать граждан с инвалидностью и военнообязанных, которых признала непригодными ВВК. Также от призыва освобождены родственники пропавших без вести и погибших в зоне АТО или в период военного положения.

Отсрочку от мобилизации могут получить:

родители трех и более несовершеннолетних детей;

граждане, которые ухаживают за людьми с инвалидностью I и II групп;

в отдельных случаях мужчины, жены которых имеют инвалидность III группы;

граждане, которые имеют бронирование;

студенты, которые получают последовательное образование дуальной или дневной формы обучения;

научные сотрудники и педагоги, которые работают по ставке от 0,75.

Алгоритм оформления отсрочки

Для оформления отсрочки нужно с паспортом и военным билетом прийти в ТЦК и СП и написать соответствующее заявление. Многодетные родители, студенты и люди с инвалидностью могут подать онлайн-заявку в приложении "Резерв+".

Напомним, право на оформление отсрочки от мобилизации имеют близкие родственники пропавших без вести военнослужащих. В перечень этих родственников, в частности, входят: жена, дети, родители, родные братья и сестры.

Ранее адвокат Юрий Айвазян объяснил, может ли мужчина-педагог получить отсрочку от мобилизации, если находится в декретном отпуске по уходу за ребенком. По его словам, декрет не является основанием для отсрочки.