Відстрочка родичам зниклого безвісти - хто має право

Військовослужбовець з родиною. Фото: "Вечірній Київ"

Близькі родичі зниклих безвісти військовослужбовців ЗСУ мають право на оформлення відстрочки від мобілізації. При цьому кількість близьких родичів, дітей чи рідних братів (сестер), не впливає на можливість оформлення відстрочки — її отримають усі.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Відстрочка для родичів зниклого безвісти

Право на відстрочку має ціла низка військовозобов’язаних громадян.

Це, зокрема, можуть зробити близькі родичі загиблих на війні та зниклих безвісти військовослужбовців.

До списку цих родичів входять, зокрема, чоловік, дружина, син, діти, батьки та рідні брати і сестри.

Скільки родичів мають право на відстрочку

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, коментуючи питання військовозобов’язаного громадянина, що право на відстрочку за такою причиною мають усі близькі родичі, які включені до відповідного списку, а не якісь окремі.

"Законодавство не встановлює відповідних обмежень", — підкреслив юрист.

Тож, наголосив Айвазян, незалежно від кількості дітей чи братів (сестер), усі вони можуть оформити відстрочку.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які саме родичі військовослужбовців мають право на відстрочку від мобілізації.

Додамо, ми повідомляли про те, що наприкінці 2024 року Верховна Рада ухвалила рішення про відстрочку для ще однієї категорії громадян, родичів загиблих чи зниклих безвісти військових.