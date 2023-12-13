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Мобілізація в Україні — хто матиме право на відстрочку, а для кого її скасують

13 грудня 2023 14:37
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Козюк Тетяна
редактор
Мобілізація в Україні — хто матиме право на відстрочку, а для кого її скасують
Українські військовослужбовці. Фото ілюстративне: з відкритих джерел
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

В Україні триває загальна мобілізація у зв'язку з воєнним станом. У Верховній Раді все частіше обговорюють питання щодо відстрочки певних категорій українців. 

Про те, хто матиме право на відстрочку і у яких випадках вона перестає діяти, розповіла народна депутатка Соломія Бобровська в інтерв'ю для УП. 

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Хто матиме право на відстрочку

За словами Бобровської, у ВР активно обговорюють питання щодо відстрочки звільнених військовослужбовців після полону. Попри те, що вони сьогодні воюють та мають певний пакет відпусток, однак, як запевняє політик, це не є підставою продовжити для таких чоловіків військову службу. 

Також право на відстрочку хочуть дозволити викладачам вищих навчальних закладів. 

"У нас йде розмова про викладачів вишів, що вони мають відстрочку. Ми розуміємо, що хтось повинен вчити. І нам не забирати всіх безпереборно на фронт", — каже депутатка. 

Окремо обговорюється можливість на відстрочку для обмежено придатних та військовослужбовців з дітьми. Дискусії щодо цього тривають. 

Для кого скасують право на відстрочку

Як розповідає Бобровська, право на відстрочку скасовується для:

  • Чоловіків, які хочуть здобути третю освіту. 
  • Народних депутатів попередніх скликань. 

Нагадаємо, що народні депутати готують новий законопроєкт, який регулюватиме питання мобілізації, військового обліку та військової служби. Зокрема, у планах удосконалити процедуру вручення повісток. Планується дозволити вручати повістки у новий спосіб — публічно.

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