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Мобилизация в Украине — кто будет иметь право на отсрочку, а для кого ее отменят

13 декабря 2023 14:37
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Мобилизация в Украине — кто будет иметь право на отсрочку, а для кого ее отменят
Украинские военнослужащие. Фото иллюстративное: из открытых источников
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Украине продолжается всеобщая мобилизация в связи с военным положением. В Верховной Раде все чаще обсуждают вопросы отсрочки для определенных категорий украинцев.

О том, кто будет иметь право на отсрочку и в каких случаях она перестает действовать, рассказала народная депутат Соломия Бобровская в интервью для УП.

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Кто будет иметь право на отсрочку

По словам Бобровской, в ВР активно обсуждают вопросы отсрочки уволенных военнослужащих после плена. Несмотря на то, что они сегодня воюют и имеют определенный пакет отпусков, однако, как уверяет политик, это не является основанием для продления для таких мужчин военной службы.

Также право на отсрочку хотят разрешить преподавателям высших учебных заведений.

"У нас идет разговор о преподавателях вузов, что у них есть отсрочка. Мы понимаем, что кто-то должен учить. И нам не забирать всех беспереборно на фронт", — говорит депутат.

Отдельно обсуждается возможность отсрочки для ограниченно годных и военнослужащих с детьми. Дискуссии по этому поводу продолжаются.

Для кого отменят право на отсрочку

Как рассказывает Бобровская, право на отсрочку отменяется для:

  • Мужчин, желающих получить третье образование.
  • Народных депутатов предыдущих созывов.

Напомним, что народные депутаты готовят новый законопроект, регулирующий вопросы мобилизации, военного учета и военной службы. В частности, в планах усовершенствовать процедуру вручения повесток. Планируется разрешить вручать повестки новым способом — публично.

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