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Мобілізація в Україні — хто зі студентів може перетинати кордон та які документи потрібні

9 квітня 2024 10:11
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Мобілізація в Україні — хто зі студентів може перетинати кордон та які документи потрібні
Студенти на парах. Фото ілюстративне: svoboda.org
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

В Україні триває загальна мобілізації та діє воєнний стан, у зв'язку з яким чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за межі держави. Водночас, на початку квітня Кабінет міністрів ухвалив певні зміни щодо перетину кордону, що стосуються деяких категорій студентів. 

Кому саме дозволено перетинати кордон України та які документи слід мати при собі — розповів юрист Михайло Лобунько у коментарі для РБК. 

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Згідно з постановою уряду від 2 квітня, перетинати кордон дозволили студентам-чоловікам віком від 18 до 22 років, які беруть участь у межах програм академічної мобільності.

За словами Лобунька, йдеться саме про магістрів медичного, фармацевтичного та ветеринарного напрямку, які навчаються на денній формі.

"Вони повинні навчатись на денній формі навчання та в рамках програм академічної мобільності можуть безперервно перебувати за кордоном не більше строку навчального семестру", — сказав Лобунько. 

Він додав, що академічна заборгованість — це можливість навчатися, викладати, стажуватися чи проводити наукову діяльність у певному закладі вищої освіти в Україні чи поза її межами. 

Які документи потрібні для виїзду

Для того, щоб студенту перетнути кордон, потрібно мати з собою:

  • довідку від закладу вищої освіти, у якій міститься відповідне направлення студента, підстави його співробітництва з іноземною установою, термін навчального семестру, а також відсутність у студента за результатами двох останніх семестрів (півріч) негативних оцінок і фактів перескладання заліків і екзаменів та підтвердження рівня володіння здобувачем освіти мовою викладання в іноземному закладі освіти;
  • копія договору, яка засвідчена закладом вищої освіти України;
  • електронний квиток студента;
  • військово-облікові документи з відмітками районного чи міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

 Нагадаємо, після ухвалення постанови в уряді оприлюднили зміни для виїзду студентів за кордон. Крім того, стало відомо, чи має право ТЦК анулювати бронювання 34-річного студента.

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війна в Україні
ТЦК та СП

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