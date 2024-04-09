Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Мобилизация в Украине — кто из студентов может пересекать границу и какие документы нужны arrow

Мобилизация в Украине — кто из студентов может пересекать границу и какие документы нужны

9 апреля 2024 10:11
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Мобилизация в Украине — кто из студентов может пересекать границу и какие документы нужны
Студенты на парах. Фото иллюстративное: svoboda.org
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Украине идет общая мобилизация и действует военное положение, в связи с которым мужчинам призывного возраста запрещено выезжать за пределы государства. В то же время, в начале апреля Кабинет министров принял определенные изменения по пересечению границы, касающиеся некоторых категорий студентов.

Кому именно разрешено пересекать границу Украины и какие документы нужно иметь при себе, — рассказал юрист Михаил Лобунько в комментарии для РБК.

Читайте также:

Кто из студентов имеет право выезжать за границу

Согласно постановлению правительства от 2 апреля, пересекать границу разрешили студентам-мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет, участвующим в рамках программ академической мобильности.

По словам Лобунько, речь идет именно о магистрах медицинского, фармацевтического и ветеринарного направления, которые учатся на дневной форме.

"Они должны учиться на дневной форме обучения и в рамках программ академической мобильности могут непрерывно находиться за границей не больше срока учебного семестра", — сказал Лобунько.

Он добавил, что академическая задолженность — это возможность учиться, преподавать, стажироваться или проводить научную деятельность в определенном заведении высшего образования в Украине или за ее пределами.

Какие документы нужны для выезда

Для того чтобы студенту пересечь границу, нужно иметь с собой:

  • справку от высшего образования, в которой содержится соответствующее направление студента, основания его сотрудничества с иностранным учреждением, срок учебного семестра, а также отсутствие у студента по результатам двух последних семестров (полугодий) негативных оценок и фактов пересложения зачетов и экзаменов и подтверждения уровня владения соискателем образования на языке преподавания в иностранном учебном заведении;
  • копия договора, заверенная учреждением высшего образования Украины;
  • электронный билет студента;
  • военно-учетные документы с отметками районного или городского территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Напомним, что после принятия постановления в правительстве обнародовали изменения для выезда студентов за границу. Кроме того, стало известно, вправе ли ТЦК аннулировать бронирование 34-летнего студента.

война
граница
украинцы
студенты
Украина
мобилизация
война в Украине
ТЦК и СП

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

27 марта 2024

20:51 Можно ли игнорировать оставшуюся в дверях повестку — ответ юриста

30 марта 2024

18:40На Одесчине пограничники начали выдавать разрешения на проезд через Паланку

1 апреля 2024

07:21 Выезд женщин за границу — когда им могут отказать в пересечении границы