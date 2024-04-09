Мобилизация в Украине — кто из студентов может пересекать границу и какие документы нужны

Студенты на парах. Фото иллюстративное: svoboda.org

В Украине идет общая мобилизация и действует военное положение, в связи с которым мужчинам призывного возраста запрещено выезжать за пределы государства. В то же время, в начале апреля Кабинет министров принял определенные изменения по пересечению границы, касающиеся некоторых категорий студентов.

Кому именно разрешено пересекать границу Украины и какие документы нужно иметь при себе, — рассказал юрист Михаил Лобунько в комментарии для РБК.

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Кто из студентов имеет право выезжать за границу

Согласно постановлению правительства от 2 апреля, пересекать границу разрешили студентам-мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет, участвующим в рамках программ академической мобильности.

По словам Лобунько, речь идет именно о магистрах медицинского, фармацевтического и ветеринарного направления, которые учатся на дневной форме.

"Они должны учиться на дневной форме обучения и в рамках программ академической мобильности могут непрерывно находиться за границей не больше срока учебного семестра", — сказал Лобунько.

Он добавил, что академическая задолженность — это возможность учиться, преподавать, стажироваться или проводить научную деятельность в определенном заведении высшего образования в Украине или за ее пределами.

Какие документы нужны для выезда

Для того чтобы студенту пересечь границу, нужно иметь с собой:

справку от высшего образования, в которой содержится соответствующее направление студента, основания его сотрудничества с иностранным учреждением, срок учебного семестра, а также отсутствие у студента по результатам двух последних семестров (полугодий) негативных оценок и фактов пересложения зачетов и экзаменов и подтверждения уровня владения соискателем образования на языке преподавания в иностранном учебном заведении;

копия договора, заверенная учреждением высшего образования Украины;

электронный билет студента;

военно-учетные документы с отметками районного или городского территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Напомним, что после принятия постановления в правительстве обнародовали изменения для выезда студентов за границу. Кроме того, стало известно, вправе ли ТЦК аннулировать бронирование 34-летнего студента.