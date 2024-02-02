Мобілізація в Україні — кого можуть призвати у лютому та які є правила вручення повісток

Військові Збройних сил України. Фото: Черкаський обласний ТЦК та СП/Facebook

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. До лав ЗСУ можуть призвати чотири категорії військовозобов'язаних. При врученні повісток представники ТЦК та СП керуються кількома показниками. Зокрема, стан здоров'я та вік людини.

Хто саме підлягає мобілізації у лютому 2024 року повідомило OBOZ.UA.

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Правила та порядок загальної мобілізації визначає Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

В обов'язковому порядку мобілізації підлягають:

чоловіки віком від 18 до 60 років, які придатні або обмежено придатні за станом здоров'я та мають військовий досвід;

чоловіки віком від 27 до 60 років, які придатні або обмежено придатні за станом здоров'я, якщо вони не мають досвіду військової служби;

чоловіки віком від 18 до 60 років, які зняті або виключені з військового обліку, але визнані придатними або обмежено придатними на підставі рішень ВЛК.

Добровільно до лав української армії можуть приєднатися:

чоловіки віком від 18 до 27 років, які раніше не служили у війську — на контрактну службу;

люди з інвалідністю і ті, хто мав відтермінування від мобілізації через сімейні обставини.

Правила вручення повісток

Повістки вручають військовозобов'язаним в різних місцях. Вони повинні підтверджувати її отримання. Якщо людина відмовляється прийняти повістку, складається акт про таку відмову.

Повістки вручати можуть:

представники територіальних військових комісаріатів та служби призову;

органи місцевого самоврядування;

керівники підприємств, установ, організацій, де працює військовозобов'язаний, незалежно від форми власності та підпорядкування;

керівники навчальних закладів та управителі багатоквартирних будинків (ЖЕК і ОСББ).

Станом на сьогодні, не мають права вручати повістки поліцейські, військові, а також посадові особи ДПСУ.

Нагадаємо, cекретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов заявив, що новий законопроєкт про мобілізацію має бути справедливим. За його словами, необхідно дочекатися остаточної редакції документа, адже його норми обговорювати ще зарано.

Також ми писали, що найважливіша та дуже болюча тема в українському суспільстві — мобілізація. Більшість військових закликають цивільних громадян усвідомити, що війна — не те, чого можна уникнути та проігнорувати. І якщо раніше ми боролися за свободу та незалежність, то зараз йдеться вже про виживання нації. Тож, призов на військову службу є необхідним та неухильним. Так, нещодавно начальник Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ, генерал-майор Дмитро Марченко пояснив українцям, чому не варто боятися мобілізації та служби в армії.