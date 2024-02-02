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Мобилизация в Украине — кого могут призвать в феврале и какие правила вручения повесток

2 февраля 2024 18:45
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Мобилизация в Украине — кого могут призвать в феврале и какие правила вручения повесток
Военные Вооруженных сил Украины. Фото: Черкасский областной ТЦК и СП/Facebook
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. В ряды ВСУ могут призвать четыре категории военнообязанных. При вручении повесток представители ТЦК и СП руководствуются несколькими показателями. В частности, состояние здоровья и возраст человека.

Кто именно подлежит мобилизации в феврале 2024 сообщило OBOZ.UA.

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Мобилизация в Украине

Правила и порядок всеобщей мобилизации определяет Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

В обязательном порядке мобилизации подлежат:

  • мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые пригодны или ограниченно пригодны по состоянию здоровья и имеют военный опыт;
  • мужчины в возрасте от 27 до 60 лет, которые пригодны или ограниченно пригодны по состоянию здоровья, если у них нет опыта военной службы;
  • мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, снятые или исключенные с военного учета, но признанные пригодными или ограниченно пригодными на основании решений ВВК.

Добровольно в ряды украинской армии могут присоединиться:

  • мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, ранее не служившие в армии — на контрактную службу;
  • люди с инвалидностью и те, кто имел отсрочку от мобилизации по семейным обстоятельствам.

Правила вручения повесток

Повестки вручают военнообязанным в разных местах. Они должны подтверждать ее получение. Если человек отказывается принять повестку, составляется акт о таком отказе.

Повестки могут вручать:

  • представители территориальных военных комиссариатов и службы призыва;
  • органы местного самоуправления;
  • руководители предприятий, учреждений, организаций, где работает военнообязанный, независимо от формы собственности и подчинения;
  • руководители учебных заведений и управляющие многоквартирных домов (ЖЭК и ОСМД).

На сегодняшний день, не имеют права вручать повестки полицейские, военные, а также должностные лица ГНСУ.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что новый законопроект о мобилизации должен быть справедливым. По его словам, необходимо дождаться окончательной редакции документа, ведь его нормы обсуждать рано.

Также мы писали, что самая важная и очень болезненная тема в украинском обществе — мобилизация. Большинство военных призывают гражданских граждан осознать, что война — не то, чего можно избежать и проигнорировать. И если раньше мы боролись за свободу и независимость, то сейчас речь идет уже о выживании нации. Поэтому призыв на военную службу необходим и неизбежен. Так, недавно начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ генерал-майор Дмитрий Марченко объяснил украинцам, почему не стоит бояться мобилизации и службы в армии.

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Украина
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ТЦК и СП

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