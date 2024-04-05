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Мобілізація в Україні — коли поліція має право доставляти військовозобов'язаних до ТЦК

5 квітня 2024 05:08
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Мобілізація в Україні — коли поліція має право доставляти військовозобов'язаних до ТЦК
Працівники ТЦК "пакують" ухилянтів. Фото: скриншот
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

В рамках загальної мобілізації в Україні представники Національної поліції отримують звернення від військкоматів щодо ухилянтів, і лише доставляють таких людей до ТЦК та СП. А розшукують людей лише після внесення даних до інформаційної системи.

Про це Радіо Свобода розповів начальник Департаменту превентивної діяльності НПУ Максим Ахрамєєв.

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Коли поліція має право доставляти військовозобов'язаних до ТЦК

Він наголосив, що такий механізм врегульовано постановою Кабінету міністрів, де передбачено звернення.

"Таке звернення надсилається до підрозділів Нацполіції, далі поліцейські вносять інформацію до єдиного обліку інформаційної підсистеми Нацполіції і починають перевірку. Після встановлення таких осіб ми доставляємо — виключно доставляємо — до найближчого ТЦК та СП з метою з’ясування всіх обставин та складання адміністративного протоколу уповноваженим офіцером ТЦК згідно зі статтею 210 КУпАП", — зазначив поліцейський.

За словами правоохоронця, вже у військкоматі встановлюються обставини неприбуття за повісткою та складається постанова про адміністративне правопорушення.

Якщо людина, щодо якої винесена постанова, може довести поважні причини неприбуття, то адміністративна справа закривається. В іншому ж випадку їй загрожує накладення штрафу.

"Складається протокол уповноваженим офіцером ТЦК та СП, де зазначається час та місце розгляду справи по суті. І коли особа прибуває, або одразу на місці, виноситься постанова. Якщо особа не з’явилася по повістці з поважних причин, то постановою закривається адміністративна справа", — пояснив Ахрамєєв. 

Крім цього, він додав, що якщо особа не має можливості довести, що вона не з’явилась із важливих причин, то складається постанова про накладення адміністративного штрафу.

Нагадаємо, омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що новобранців потрібно готувати мінімум три місяці, перед тим, як відправляти на фронт. 

Також ми писали, що військова підготовка для студентів у 2024 році зміниться.

поліція
армія
мобілізація
ТЦК та СП
військовозобов'язані

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