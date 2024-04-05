Мобілізація в Україні — коли поліція має право доставляти військовозобов'язаних до ТЦК

Працівники ТЦК "пакують" ухилянтів. Фото: скриншот

В рамках загальної мобілізації в Україні представники Національної поліції отримують звернення від військкоматів щодо ухилянтів, і лише доставляють таких людей до ТЦК та СП. А розшукують людей лише після внесення даних до інформаційної системи.

Про це Радіо Свобода розповів начальник Департаменту превентивної діяльності НПУ Максим Ахрамєєв.

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Він наголосив, що такий механізм врегульовано постановою Кабінету міністрів, де передбачено звернення.

"Таке звернення надсилається до підрозділів Нацполіції, далі поліцейські вносять інформацію до єдиного обліку інформаційної підсистеми Нацполіції і починають перевірку. Після встановлення таких осіб ми доставляємо — виключно доставляємо — до найближчого ТЦК та СП з метою з’ясування всіх обставин та складання адміністративного протоколу уповноваженим офіцером ТЦК згідно зі статтею 210 КУпАП", — зазначив поліцейський.

За словами правоохоронця, вже у військкоматі встановлюються обставини неприбуття за повісткою та складається постанова про адміністративне правопорушення.

Якщо людина, щодо якої винесена постанова, може довести поважні причини неприбуття, то адміністративна справа закривається. В іншому ж випадку їй загрожує накладення штрафу.

"Складається протокол уповноваженим офіцером ТЦК та СП, де зазначається час та місце розгляду справи по суті. І коли особа прибуває, або одразу на місці, виноситься постанова. Якщо особа не з’явилася по повістці з поважних причин, то постановою закривається адміністративна справа", — пояснив Ахрамєєв.

Крім цього, він додав, що якщо особа не має можливості довести, що вона не з’явилась із важливих причин, то складається постанова про накладення адміністративного штрафу.

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