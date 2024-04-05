Мобилизация в Украине — когда полиция имеет право доставлять военнообязанных в ТЦК

Работники ТЦК "упаковывают" уклончан. Фото: скриншот

В рамках общей мобилизации в Украине представители Национальной полиции получают обращение от военкоматов по поводу уклонян, и только доставляют таких людей в ТЦК и СП. А разыскивают людей только после внесения данных в информационную систему.

Об этом Радио Свобода рассказал начальник Департамента превентивной деятельности НПУ Максим Ахрамеев.

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Он подчеркнул, что такой механизм урегулирован постановлением Кабинета министров, где предусмотрено обращение.

"Такое обращение направляется в подразделения Нацполиции, далее полицейские вносят информацию в единый учет информационной подсистемы Нацполиции и начинают проверку. После установления таких лиц мы доставляем – исключительно доставляем – в ближайший ТЦК и СП с целью выяснения всех обстоятельств и составления административного протокола уполномоченным офицером ТЦК согласно статье 210 КУоАП", — отметил полицейский.

По словам правоохранителя, уже в военкомате устанавливаются обстоятельства неприбытия по повестке и составляется постановление об административном правонарушении.

Если человек, в отношении которого вынесено постановление, может доказать уважительные причины неприбытия, административное дело закрывается. В противном же случае ей грозит наложение штрафа.

"Составляется протокол уполномоченным офицером ТЦК и СП, где указывается время и место рассмотрения дела по существу. И когда лицо прибывает, или сразу на месте, выносится постановление. Если лицо не явилось по повестке по уважительным причинам, то постановлением закрывается административное дело" , — объяснил Ахрамеев.

Кроме этого, он добавил, что если у лица нет возможности доказать, что он не появился по важным причинам, то составляется постановление о наложении административного штрафа.

Напомним, омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что новобранцев нужно готовить минимум три месяца, прежде чем отправлять на фронт.

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