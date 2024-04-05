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Лубінець заявив, що мобілізовані мають проходити довготривалу підготовку

5 квітня 2024 00:41
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор
Лубінець заявив, що мобілізовані мають проходити довготривалу підготовку
Дмитро Лубінець. Фото: Суспільне
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор

Мобілізовані до армії українці мають проходити довготривалу підготовку перед тим, як їх відправлять на передову. А ті, хто відправляв новобранців на фронт без вишколу мають понести покарання.

Про це в інтерв'ю Суспільному сказав уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. 

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Підготовка мобілізованих має тривати мінімум три місяці

"Дійсно, є ганебні випадки, коли хлопців мобілізували, через декілька днів вони були на передовій і загинули. Чи бачили ви хоч одну людину, яка за це понесла покарання? Коли виходить головнокомандувач, він повинен найперше сказати: мінімум три місяці підготовка. Друге: по всіх подібних випадках ми розібралися, от конкретні прізвища, дивіться, які вони понесли покарання. Інакше буде залишатись недовіра до мобілізаційних процесів і будуть і далі ці історії, яких насправді не дуже багато", — сказав він. 

Лубінець зазначив, що люди бояться спілкуватися з військовими на вулиці, бо вважають, що їм дадуть повістку і одразу відправлять на фронт.

"Чому багато людей уникають спілкування з військовими? Бо очікують, що їм дадуть повістку і на наступний день відправлять на передову. Хто у нас проводив інформаційні кампанії? Коли б роз'яснювали, що буде довготривалий процес підготовки, можливо, за кордоном, що після цього буде психологічна підготовка. Бойові командири розказують, що людей, які до них приїхали після підготовчих моментів, не направляють на передову. Спочатку вони спілкуються з тими, хто вже воював. Потім змішують групи, щоб поруч з людиною не освіченою була освічена, щоб передавала досвід", — додав омбудсмен.

Нагадаємо, Дмитро Лубінець заявляв, що ТЦК  не можуть затримувати людей на вулиці.

Також ми писали, що омбудсмен розкритикував правки до нового законопроєкту про мобілізацію щодо повноважень ТЦК.

війна
мобілізація
Дмитро Лубінець
ТЦК та СП
Олександр Сирський
військова підготовка

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