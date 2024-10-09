Мобилизация в Украине — с какого возраста украинцы должны быть военнообязанными

Военные в строю. Иллюстративное фото: ОП

Все украинцы — и мужчины, и женщины — должны быть военнообязанными с 18 лет и пройти общевойсковую обучение. Что касается боевых действий, то в них принимать участие должны украинцы с 23 лет.

Об этом заявил командир батальона ударных БпЛА "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий "Ахиллес" Федоренко в интервью Укринформу.

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"Почему я говорю о том, что все должны быть военнообязанными? Потому что это самое малое, что может дать государство: подготовить свою нацию, подготовить свое население к возможному физическому и силовому противодействию против врага", — заявил военный.

Он убежден, если бы Украина приняла закон о территориальной обороне, о том, что все должны быть военнообязанными, и подготовила людей, чтобы все получили специализированную подготовку еще в 2014 году, возможно, Россия не начала бы полномасштабную войну.

"Я на конкретном примере приводил и приведу еще раз: 95% в подразделениях... в начале полномасштабной войны никогда в жизни до этого не держали огнестрельное индивидуальное оружие, типа автомата Калашникова. А такие люди вступали в бой уже 26, кто-то 25, кто-то 24 февраля вечером приняли бой", — сказал Федоренко.

Поэтому он считает, что все украинцы должны быть военнообязанными с 18 лет. Это касается и мужчин, и женщин. Что касается участия непосредственно в боевых действиях, то с 23 лет.

Напомним, полковник СБУ Роман Костенко заявил, что время подготовки новобранцев очень важно в военном вопросе. Для того чтобы его увеличить, необходимо мобилизовать еще больше людей.

Также мы писали, что после мобилизации мужчин призывного возраста их учения перед отправкой на фронт должны продолжаться около трех месяцев. Однако сроки обучения могут отличаться, в зависимости от военной специальности.