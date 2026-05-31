Мобілізація в Україні: куди відправляють чоловіків 50+ з 1 червня

Мобілізація в Україні: куди відправляють чоловіків 50+ з 1 червня

Дата публікації: 31 травня 2026 04:30
Працівник ТЦК говорить з громадянами. Фото ілюстративне: Львівський ОТЦК та СП

В Україні продовжується мобілізація та воєнний стан, а це означає, що чоловіки від 25 та 60 років підлягають призову. Проте для громадян яким більше 50 років існують окремі особливості мобілізації.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на "24 Канал".

Куди направляють чоловіків віком більше 50 років

За чинним законодавством чоловіки віком від 50 років підлягають мобілізації на тих самих умовах, що й інші військовозобов’язані громадяни.

Як зазначає "24 Канал" рішення про призов у кожному випадку ухвалюється окремо. При цьому враховують висновок військово-лікарської комісії щодо стану здоров’я, наявність військово-облікової спеціальності, яка потрібна Силам оборони, а також відсутність законних підстав для відстрочки чи бронювання.

Разом із тим на практиці проходження служби військовозобов’язаними віком 50+ та 55+ має певні особливості. Найчастіше таких громадян залучають до служби у тилових підрозділах або частинах забезпечення, де особливу цінність грають професійний досвід та організаційні навички.

Читайте також:

Водночас універсального підходу не існує. Призначення на конкретну посаду визначається індивідуально залежно від стану здоров’я людини, її навичок та актуальних потреб війська.

Також варто зауважити, що підстави для отримання відстрочки або звільнення від служби для осіб віком 50+ і 55+ не відрізняються від тих, що передбачені для інших військовозобов’язаних. Зокрема, право на відстрочку можуть мати громадяни, яких ВЛК визнала непридатними до військової служби за станом здоров’я, а також особи з оформленим бронюванням чи іншими передбаченими законом підставами.

Серед таких підстав, зокрема, виховання трьох і більше дітей віком до 18 років або здійснення постійного догляду за людиною з інвалідністю.

Після досягнення 60-річного віку військовослужбовці підлягають звільненню зі служби незалежно від того, коли саме були мобілізовані.

При цьому закон дозволяє громадянам, яким виповнилося 60 років, добровільно укладати однорічний контракт на проходження військової служби.

Для цього передбачено кілька послідовних етапів. Спочатку командир військової частини, до якої звертається кандидат, інформує ТЦК про необхідність проведення медичного огляду. Після отримання позитивного висновку військово-лікарської комісії готується клопотання до Генштабу ЗСУ для погодження кандидатури.

Після цього особову справу формують у 1-му центрі рекрутингу Сухопутних військ. Саме цей етап є завершальним у процедурі оформлення контракту на військову службу.

Як повідомляло Новини.LIVE, Кабмін України готує оновлення порядку бронювання військовозобов'язаних осіб. Зокрема, проект постанови, який зараз розглядається, має суттєві зміни до критеріїв критичності підприємств, вимог до ЗП та контролю за кількістю заброньованих.

Також ми писали, на які зміни у мобілізації чекати чоловікам з 1 червня.

армія мобілізація війна в Україні
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
