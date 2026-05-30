Уряд планує змінити правила бронювання: нардеп анонсував нововведення

Кабінет Міністрів України готує оновлення порядку бронювання військовозобов’язаних працівників. Проєкт постанови, який сьогодні розглядають на засіданні уряду, передбачає суттєві зміни до критеріїв критичності підприємств, вимог до зарплат і контролю за кількістю заброньованих.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.

Нові правила бронювання від мобілізації

Железняк розповів, що нові правила мають зробити систему бронювання більш жорсткою та прозорою, а також зменшити можливості для формального або "штучного" отримання статусу критично важливого підприємства.

Підвищення зарплатного порогу

Для бронювання працівника мінімальний рівень зарплати підвищують: тепер він має становити не менше мінімальної зарплати, помноженої на 3 (раніше — 2,5). Аналогічно змінюється критерій для визначення критично важливих підприємств. Виняток залишають для державних і комунальних підприємств та окремих категорій.

Пільга для прифронтових територій

Для підприємств, що працюють у зонах бойових дій, можливих бойових дій або на тимчасово окупованих територіях, зберігається старий коефіцієнт 2,5. Тобто для них планку не піднімають.

Обов’язкове скасування "зайвого" бронювання

Керівники підприємств будуть зобов’язані протягом 10 робочих днів через портал "Дія" подавати заяву на анулювання надлишкового бронювання, якщо перевищено встановлені ліміти.

Перевищення ліміту = втрата статусу

Перевищення дозволеної кількості заброньованих може стати підставою для скасування статусу критично важливого підприємства.

Новий облік працівників

Працівники із відстрочкою з інших підстав, а також сумісники враховуватимуться лише за одним місцем роботи.

Жорсткіші вимоги до резидентів "Дія Сіті"

Недостатньо бути резидентом — компанії мають відповідати додатковим вимогам закону про цифрову економіку, що підтверджуватиметься податковою звітністю за 6 місяців.

Розширення даних у реєстрі

До Єдиного переліку критичних підприємств додадуть інформацію про конкретні критерії, за якими надано статус.

Перегляд галузевих і регіональних критеріїв

Державні органи мають переглянути галузеві та регіональні критерії, щоб вони застосовувались лише до справді важливих підприємств.

Ключові строки впровадження

Нардеп розповів, що нові правила очікуються вже найближчим часом, так:

до 10 червня 2026 року — перегляд галузевих і регіональних критеріїв;

до 1 липня 2026 року — перевірка відповідності підприємств новим вимогам;

до 1 вересня 2026 року — перегляд попередніх рішень щодо критичності;

з 1 вересня 2026 року — набуття чинності підвищеного коефіцієнта 3,0 та частини інших норм.

