Мобилизация в Украине: куда отправляют мужчин 50+ с 1 июня

Работник ТЦК говорит с гражданами. Фото иллюстративное: Львовский ОТЦК и СП

В Украине продолжается мобилизация и военное положение, а это значит, что мужчины от 25 и 60 лет подлежат призыву. Однако для граждан которым более 50 лет существуют отдельные особенности мобилизации.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "24 Канал".

Куда направляют мужчин в возрасте более 50 лет

По действующему законодательству мужчины в возрасте от 50 лет подлежат мобилизации на тех же условиях, что и другие военнообязанные граждане.

Как отмечает "24 Канал" решение о призыве в каждом случае принимается отдельно. При этом учитывают заключение военно-врачебной комиссии по состоянию здоровья, наличие военно-учетной специальности, которая нужна Силам обороны, а также отсутствие законных оснований для отсрочки или бронирования.

Вместе с тем на практике прохождение службы военнообязанными в возрасте 50+ и 55+ имеет определенные особенности. Чаще всего таких граждан привлекают к службе в тыловых подразделениях или частях обеспечения, где особую ценность играют профессиональный опыт и организационные навыки.

Читайте также:

В то же время универсального подхода не существует. Назначение на конкретную должность определяется индивидуально в зависимости от состояния здоровья человека, его навыков и актуальных потребностей войска.

Также стоит заметить, что основания для получения отсрочки или освобождения от службы для лиц в возрасте 50+ и 55+ не отличаются от тех, которые предусмотрены для других военнообязанных. В частности, право на отсрочку могут иметь граждане, которых ВВК признала непригодными к военной службе по состоянию здоровья, а также лица с оформленным бронированием или другими предусмотренными законом основаниями.

Среди таких оснований, в частности, воспитание трех и более детей в возрасте до 18 лет или осуществление постоянного ухода за человеком с инвалидностью.

По достижении 60-летнего возраста военнослужащие подлежат увольнению со службы независимо от того, когда именно были мобилизованы.

При этом закон позволяет гражданам, которым исполнилось 60 лет, добровольно заключать однолетний контракт на прохождение военной службы.

Для этого предусмотрено несколько последовательных этапов. Сначала командир воинской части, в которую обращается кандидат, информирует ТЦК о необходимости проведения медицинского осмотра. После получения положительного заключения военно-врачебной комиссии готовится ходатайство в Генштаб ВСУ для согласования кандидатуры.

После этого личное дело формируют в 1-м центре рекрутинга Сухопутных войск. Именно этот этап является завершающим в процедуре оформления контракта на военную службу.

Как сообщало Новини.LIVE, Кабмин Украины готовит обновление порядка бронирования военнообязанных лиц. В частности, проект постановления, который сейчас рассматривается, имеет существенные изменения в критерии критичности предприятий, требований к ЗП и контроля за количеством забронированных.

Также мы писали, каких изменений в мобилизации ждать мужчинам с 1 июня.