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Мобілізація в Україні та Ізраїлі — у чому різниця

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Дата публікації: 22 червня 2025 01:30
Чим відрізняється мобілізація в Ізраїлі від мобілізаційних заходів в Україні
Ізраїльські військовослужбовці. Фото ілюстративне: globallookpress.com
Ключові моменти Мобілізація в Ізраїлі

На відміну від України в Ізраїлі немає ухилянтів. Мотивація військових і резервістів у цій країні перебуває на високому рівні.

Про це в інтерв'ю "Главкому" повідомив журналіст і редактор російськомовного сайту "Вести Израиля" Ігаль Мовермахер.

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Мобілізація в Ізраїлі

За словами журналіста, в Ізраїлі ніхто не тікає від військового призову, тому й на вулицях громадян ніхто не ловить. Після проходження строкової служби солдати отримують приписку до певного резервістського підрозділу, після чого їх регулярно викликають на збори. Зазвичай кожен зі звільнених у запас щонайменше раз на рік заново проходить підготовку. Інакше не можна, бо кордон Ізраїлю є гарячою точкою.

"На півночі в нас Хезболла, на півдні ХАМАС — бойова робота ведеться постійно", — зазначив Ігаль Мовермахер.

Наявність дітей в ізраїльських родинах не є підставою для уникнення служби. Служать і ті, в кого троє дітей, і багатодітні батьки, які утримують від восьми до десятьох дітей.

Рядові резервісти служать до 40 років, офіцери — до 45 років, а технічний персонал — до 49 років. Чимало чоловіків навіть після досягнення віку, коли можна завершити службу, продовжують служити добровільно. Демобілізують лише тих, хто має серйозні проблеми зі здоров'ям.

Жінки в Ізраїлі теж проходять обов'язкову строкову службу. Щоправда, у резерв потрапляють лише ті з них, хто обіймав ключові посади або мав украй необхідну військову спеціальність.

Нагадаємо, в Ізраїлі, попри конфлікт з Іраном, не забороняли виїзд із країни. Комендантської години й масштабної мобілізації там теж немає.

Також ми повідомляли, що в Україні тривають воєнний стан і мобілізація. Щоправда, деякі громадяни не підлягають призову.

Ізраїль війна Україна мобілізація війна в Україні
Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
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