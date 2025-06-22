Чем отличается мобилизация в Израиле от мобилизационных мероприятий в Украине

Израильские военнослужащие. Фото иллюстративное: globallookpress.com

В отличие от Украины в Израиле нет уклонистов. Мотивация военных и резервистов в этой стране находится на высоком уровне.

Об этом в интервью "Главкому" сообщил журналист и редактор русскоязычного сайта "Вести Израиля" Игаль Мовермахер.

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Мобилизация в Израиле

По словам журналиста, в Израиле никто не убегает от военного призыва, поэтому и на улицах граждан никто не ловит. После прохождения срочной службы солдаты получают приписку к определенному резервистскому подразделению, после чего их регулярно вызывают на сборы. Обычно каждый из уволенных в запас как минимум раз в год заново проходит подготовку. Иначе нельзя, потому что граница Израиля является горячей точкой.



"На севере у нас Хезболла, на юге ХАМАС — боевая работа ведется постоянно", — отметил Игаль Мовермахер.

Наличие детей в израильских семьях не является основанием для избежания службы. Служат и те, у кого трое детей, и многодетные родители, которые содержат от восьми до десяти детей.

Рядовые резервисты служат до 40 лет, офицеры — до 45 лет, а технический персонал — до 49 лет. Многие мужчины даже после достижения возраста, когда можно завершить службу, продолжают служить добровольно. Демобилизуют только тех, кто имеет серьезные проблемы со здоровьем.

Женщины в Израиле тоже проходят обязательную срочную службу. Правда, в резерв попадают только те из них, кто занимал ключевые должности или имел крайне необходимую военную специальность.

Напомним, в Израиле, несмотря на конфликт с Ираном, не запрещали выезд из страны. Комендантского часа и масштабной мобилизации там тоже нет.

Также мы сообщали, что в Украине продолжаются военное положение и мобилизация. Правда, некоторые граждане не подлежат призыву.