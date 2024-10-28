Мобілізація в Україні в жовтні - призов тих хто не служив

Підготовка мобілізованих у навчальному центрі. Фото: 150 навчальний центр Командування Сил ТрО ЗСУ

В рамках загальної мобілізації до Збройних сил України призивають, зокрема, громадян, які ніколи не служили в армії. Ця категорія громадян обов’язково має пройти курс навчання перед тим, як потрапити на фронті.

Про це повідомили юристи сервісу "Консультант".

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Мобілізація тих, хто ніколи не служив

В Україні продовжується процес загальної мобілізації, оголошеної після запровадження воєнного стану на всій території країни.

У рамках цього процесу мобілізують не тільки колишніх учасників АТО чи громадян, які свого часу пройшли строкову службу, а і тих військовозобов’язаних громадян, які ніколи не служили в ЗСУ.

Яку стадію вони мають пройти перед потраплянням до бойових бригад

Юристи наголосили, що ця категорія громадян є частиною громадського резерву, тому їх законно мобілізують до Збройних сил України.

Такі громадяни, які не мають жодних військових навичок, спочатку мають пройти курс навчання у навчальних центрах.

"Без відповідного навчання новобранців не можна відправляти на передову", — пояснили юристи.

Нагадаємо, ми раніше повідомляли про те, скільки триває вишкіл перед відправленням мобілізованих на фронт.

Також ми повідомляли, до якої дати триватиме нинішня мобілізація.