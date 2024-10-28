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Мобілізація в жовтні — чому до ЗСУ призивають тих, хто не служив

28 жовтня 2024 20:00
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні в жовтні - призов тих хто не служив
Підготовка мобілізованих у навчальному центрі. Фото: 150 навчальний центр Командування Сил ТрО ЗСУ
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В рамках загальної мобілізації до Збройних сил України призивають, зокрема, громадян, які ніколи не служили в армії. Ця категорія громадян обов’язково має пройти курс навчання перед тим, як потрапити на фронті.

Про це повідомили юристи сервісу "Консультант".

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Мобілізація тих, хто ніколи не служив

В Україні продовжується процес загальної мобілізації, оголошеної після запровадження воєнного стану на всій території країни.

У рамках цього процесу мобілізують не тільки колишніх учасників АТО чи громадян, які свого часу пройшли строкову службу, а і тих військовозобов’язаних громадян, які ніколи не служили в ЗСУ.

Яку стадію вони мають пройти перед потраплянням до бойових бригад

Юристи наголосили, що ця категорія громадян є частиною громадського резерву, тому їх законно мобілізують до Збройних сил України.

Такі громадяни, які не мають жодних військових навичок, спочатку мають пройти курс навчання у навчальних центрах.

"Без відповідного навчання новобранців не можна відправляти на передову", — пояснили юристи.

Нагадаємо, ми раніше повідомляли про те, скільки триває вишкіл перед відправленням мобілізованих на фронт.

Також ми повідомляли, до якої дати триватиме нинішня мобілізація.

військовозобов'язані Строкова служба мобілізація навчальні центри ЗСУ

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