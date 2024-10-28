Мобілізація в Україні в жовтні - призов тих хто не служив

Мобілізація в жовтні — чому до ЗСУ призивають тих, хто не служив
В рамках загальної мобілізації до Збройних сил України призивають, зокрема, громадян, які ніколи не служили в армії. Ця категорія громадян обов’язково має пройти курс навчання перед тим, як потрапити на фронті.
Про це повідомили юристи сервісу "Консультант".
Мобілізація тих, хто ніколи не служив
В Україні продовжується процес загальної мобілізації, оголошеної після запровадження воєнного стану на всій території країни.
У рамках цього процесу мобілізують не тільки колишніх учасників АТО чи громадян, які свого часу пройшли строкову службу, а і тих військовозобов’язаних громадян, які ніколи не служили в ЗСУ.
Яку стадію вони мають пройти перед потраплянням до бойових бригад
Юристи наголосили, що ця категорія громадян є частиною громадського резерву, тому їх законно мобілізують до Збройних сил України.
Такі громадяни, які не мають жодних військових навичок, спочатку мають пройти курс навчання у навчальних центрах.
"Без відповідного навчання новобранців не можна відправляти на передову", — пояснили юристи.
Нагадаємо, ми раніше повідомляли про те, скільки триває вишкіл перед відправленням мобілізованих на фронт.
Також ми повідомляли, до якої дати триватиме нинішня мобілізація.
Читайте Новини.LIVE!