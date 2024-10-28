Мобилизация в Украине в октябре – призыв тех, кто не служил

Мобилизация в октябре — почему в ВСУ призывают тех, кто не служил
В рамках общей мобилизации в Вооруженные силы Украины призывают, в частности, граждан, которые никогда не служили в армии. Эта категория граждан обязательно должна пройти курс обучения, прежде чем попасть на фронт.
Об этом сообщили юристы сервиса "Консультант".
Мобилизация тех, кто никогда не служил
В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, объявленной после введения военного положения на всей территории страны.
В рамках этого процесса мобилизуют не только бывших участников АТО или граждан, одно время прошедших срочную службу, но и тех военнообязанных граждан, которые никогда не служили в ВСУ.
Какую стадию они должны пройти перед попаданием в боевые бригады
Юристы подчеркнули, что эта категория граждан является частью общественного резерва, поэтому их законно мобилизуют в Вооруженные силы Украины.
Такие граждане, у которых нет военных навыков, сначала должны пройти курс обучения в учебных центрах.
"Без соответствующего обучения новобранцев нельзя отправлять на передовую", — объяснили юристы.
Напомним, мы ранее сообщали о том, сколько длится подготовка перед отправкой мобилизованных на фронт.
Также мы сообщали, до какой даты продлится нынешняя мобилизация.
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