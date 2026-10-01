Кто имеет право на отсрочку или освобождение от призыва в октябре 2026 года

Украинские военнослужащие. Фото иллюстративное: armyinform.com

В октябре текущего года в Украине будут действовать предусмотренные законом основания для освобождения от мобилизации. Они касаются, в частности, отдельных категорий по возрасту, состоянию здоровья, обучению, семейным обстоятельствам и бронированию. В условиях мобилизации и военного положения призыву подлежат не все, но тем, кто имеет право на отсрочку, необходимо его подтвердить.

Об этом со ссылкой на ТСН сообщает Новини.LIVE.

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Кого не могут мобилизовать в октябре

Перечень категорий, не подлежащих призыву во время мобилизации, определяет статья 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". В этом же документе указывается, при каких условиях можно получить отсрочку.

Возраст и состояние здоровья

От мобилизации освобождаются мужчины, не достигшие 25 лет и не имеющие статуса военнообязанного, а также граждане, достигшие 60 лет.

Правда, для мужчин до 25 лет есть исключения. В частности, тех, кто имеет статус военнообязанного, поскольку ранее проходил военную подготовку или служил, могут призвать.

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Отдельным основанием для освобождения от мобилизации является состояние здоровья. Не подлежат призыву люди с инвалидностью, а также те, кого ВВК признала непригодными и исключила из воинского учета.

Кто имеет бронь или отсрочку

Не могут призвать и забронированных работников предприятий и учреждений. Сведения о бронировании должны быть указаны в военно-учетном документе.

Еще одним основанием для освобождения от призыва является отсрочка. Ее могут получить многодетные или одинокие родители, опекуны и люди, ухаживающие за близкими.

Отсрочку не предоставляют автоматически — ее нужно оформить, а в случае необходимости (если появились новые основания для получения) можно переоформить.

Право на отсрочку имеют также отдельные категории студентов и педагогических работников.

Отдельная норма касается граждан, освобожденных из российского плена. Они не подлежат принудительному призыву и могут пойти на военную службу только по собственному желанию.

Отсрочка после годичного контракта

Закон также предусматривает 12-месячную отсрочку для военнообязанных и резервистов в возрасте от 18 до 25 лет. Соответствующая норма вступила в силу в марте текущего года.

Право не подлежать мобилизации необходимо оформить документально. Наличие обстоятельства, дающего право на отсрочку, не означает, что информация об освобождении от призыва автоматически появится в военно-учетном документе.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на командующего Национальной гвардией Украины Александра Пивненко сообщал, что необходимости в мобилизации женщин пока нет. Ситуация на фронте не настолько критическая. К тому же многие украинки вступают в армию добровольно.

Также Новини.LIVE со ссылкой на члена комитета по вопросам информационной политики и взаимодействия со СМИ в Национальной ассоциации адвокатов Украины Ярослава Куця сообщал, что военнообязанных, находящихся за рубежом, в частности в Германии, могут вернуть на Родину. В настоящее время механизм экстрадиции только разрабатывается. Подготовка к его внедрению может занять около года.