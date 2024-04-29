Мобилизация волонтеров — могут ли они получить отсрочку в 2024 году

Волонтер заклеивает скотчем коробки с продуктами. Иллюстративное фото: УНИАН

Украинские волонтеры, активно помогающие Вооруженным силам страны в тылу, могут стать объектом обсуждения их статуса мобилизации в 2024 году. Согласно действующему законодательству, некоторые категории граждан имеют право на отсрочку от призыва в армию во время военного положения. Однако среди этих категорий волонтеры не указаны.

Об этом говорится в тексте соответствующего закона.

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Получат ли волонтеры отсрочку от мобилизации

Во время военного положения закон о мобилизации предусматривает четкий перечень граждан, не подлежащих призыву. Однако волонтеры не входят в этот список. Тем не менее, они могут путешествовать за границу, если имеют соответствующие основания и подтверждающие их документы, в частности для перевозки медицинских грузов, гуманитарной помощи и другого оборудования, необходимого Вооруженным силам.

Хотя волонтерская деятельность часто осуществляется лицами, которые не могут быть мобилизованы из-за состояния здоровья или других обстоятельств, правительство считает, что дополнительная отсрочка от мобилизации для волонтеров не требуется.

Однако в ноябре 2023 года был зарегистрирован законопроект о внесении изменений в закон о мобилизационной подготовке и мобилизации. Этот законопроект предусматривает освобождение волонтеров от службы в Вооруженных силах Украины, что может существенно изменить их статус в контексте мобилизации в будущем.

Напомним украинские международные перевозчики жалуются, что ТЦК их задерживает прямо при пересечении границы.

Также мы рассказывали, что в Украине для военнообязанных лиц будет отменен статус "ограниченно подходящий" уже с 4 мая 2024 года. Военно-врачебная комиссия будет определять таких граждан либо "пригодными", либо "непригодными" к военной службе, в зависимости от состояния здоровья.