Мобилизация с 1 июня: каких изменений ждать военнообязанным

Дата публикации 29 мая 2026 04:30
Украинские военнослужащие. Фото иллюстративное: armyinform.com

С 1 июня в Украине сохранятся основные правила мобилизации, однако Министерство обороны готовит ряд технологических и организационных нововведений. В частности, в ближайшее время запустят обновление для мобильного приложения "Резерв+". Кроме того, оборонное ведомство меняет стратегию призыва, переходя к более целевому подбору военнообязанных.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Как изменится мобилизация в Украине с 1 июня

Как и раньше, мобилизовать будут мужчин в возрасте от 25 до 60 лет. Речь идет о тех, кто состоит на воинском учете и не имеет законных оснований для отсрочки.

Представители Минобороны анонсировали быструю презентацию новых функций в приложении "Резерв+". На данный момент точные детали и возможности сервиса не раскрывают.

В то же время в ведомстве работают над точечным подходом к комплектованию армии. Людей планируют набирать с учетом профессии, образования и навыков. Приоритет будут отдавать специалистам, которые сейчас больше всего нужны на фронте и в тылу: медикам, водителям, связистам и IT-специалистам.

Часть мужчин и в дальнейшем не будет подлежать призыву. Это касается молодых людей в возрасте до 25 лет, которые не служили в армии и не находятся в запасе. Такие граждане имеют статус призывников. Приобщиться к армии они могут только добровольно: по контракту.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на соучредителя аналитического проекта DeepState Руслана Микулу сообщал, что проблема пополнения войска остается актуальной, но стала менее критической. Частичной заменой людей на фронте являются дроны. Они помогают создавать килл-зоны, вести наблюдение, уничтожать врага, поддерживать оборону и штурмовые действия.

Также Новини.LIVE со ссылкой на советника министра обороны Сергея Стерненко писал, что Минобороны готовит армейскую реформу. Нововведения будут внедрять поэтапно. На первом этапе изменится денежное обеспечение военных, а на втором — процесс мобилизации.

Любомир Кучер - Редактор, юрист
Любомир Кучер
