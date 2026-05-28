У ЗСУ не вистачає людей: дефіцит закривають дронами

Військовослужбовець ЗСУ споряджає дрон.

Співзасновник аналітичного проєкту DeepState Руслан Микула заявив, що в українській армії досі є проблеми з поповненням людей, але за останні півроку вони стали менш критичними. Частково справлятися з цією проблемою допомагають дрони.

Про це Микула сказав в ефірі День.LIVE.

Що відбувається з поповненням війська в Україні

За словами співзасновника DeepState, після перегляду принципів поповнення у механізованих бригадах стало більше людей, однак цей процес ще потрібно довести що кінця. Також Микула поінформував про важливість сучасних технологій у війні.

"Якби не дрони, ми б уже давно, мабуть, цю війну програли. По класичній війні вони просто нас би м'ясом закидали", — зазначив Руслан Микула..

Також він додав те, що саме дрони дозволяють створювати кіл-зони, вести спостереження, знищувати ворога ще на етапі висування, а також підтримувати оборону і штурмові дії.

Як повідомляло Новини.LIVE, керівник ГУР Кирило Буданов нещодавно заявив, що мобілізацію в Україні треба продовжувати. Він пояснив, що набір добровольців не дозволить забезпечити армію необхідною кількістю бійців.

Також ми писали, що за словами заступника керівника ОП Павла Паліси, зниження мобілізаційного віку в Україні наразі не розглядається.