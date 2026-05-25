У Міноборони анонсували зміни у мобілізації: пройдуть у два етапи

Сергій Стерненко. Фото: facebook/sternenko

Міністерство оборони України готує армійську реформу, яка відбудеться у два етапи. Вони передбачають змін грошового забезпечення та зміни в процесі мобілізації до українського війська.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив радник міністра оборони Сергій Стерненко.

Які зміни будуть у мобілізації

Стерненко розповів, що перший етап стартує вже у червні та стосуватиметься змін у грошовому забезпеченні. Зокрема, українським піхотинцям обіцяють суттєве підвищення виплат, а також нову систему контрактів. Крім того, планують запровадити механізм демобілізації "в порядку черговості" — залежно від того, коли військовий розпочав службу.

Другий етап реформи пройде дещо пізніше і буде присвячений змінам у системі мобілізації. Стерненко заявив, що вона "перестане бути схожою на те, що відбувається зараз", але деталей не розкрив.

"Я кожного дня бачу новини щодо нашої мобілізації, де інколи відбувається суцільний треш, який цензурними словами не можна прокоментувати й пояснити. Але щодо мобілізації будуть дуже серйозні зміни. Вона точно перестане бути схожою на те, що відбувається зараз", — пояснив радник міністра.

Читайте також:

Також він повідомив, що Україна планує активніше залучати іноземців до служби в армії та нарощувати удари по території РФ.

Як писали Новини.LIVE, в Україні готують нові правила для чоловіків, які не оновили дані. Мінекономіки разом з Міноборони шукають шляхи, як залучити до економіки чи ЗСУ тих 2 млн українців.

Нардеп Роман Костенко заявляв, що мобілізація в Україні зараз на хорошому рівні порівняно з минулими місяцями. Водночас він наголосив, що потрібно створювати нові підрозділи.