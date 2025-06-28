Правила мобілізації в Україні з 1 липня залишаються такими самими, як і у червні

Мобілізовану українці. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

З 1 липня 2025 року порядок призову до лав ЗСУ залишається незмінним. В Україні продовжуватимуть призивати на військову службу громадян чоловічої статі віком від 18 до 60 років.

Про це повідомляє УНІАН.

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Мобілізація торкнеться осіб, які не мають тимчасової відстрочки від призову та не підлягають мобілізації згідно із чинним законодавством.

Пріоритетними категоріями військовозобов'язаних, які підлягають мобілізації з 1 липня 2025 року, є:

особи з досвідом військової служби;

особи, раніше виключені з військового обліку, але придатні до військової служби (обов'язково пройшли повторну медико-соціально-експертну комісію до 5 червня 2025 року);

особи без досвіду військової служби віком від 25 до 60 років;

особи, які раніше мали статус "обмежено придатний", але цей статус скасовано (обов'язково пройшли медико-соціально-експертну комісію до 5 червня 2025 року);

особи, які втратили відстрочку від призову (за умови відсутності інших підстав для звільнення від військової служби).

Також підлягають мобілізації на загальних підставах внутрішньо переміщені особи, які зобов'язані стати на військовий облік протягом 7 днів з дня прибуття до нового місця проживання.

Раніше міністр оборони Рустем Умєров відповів, чи будуть в Україні мобілізовувати хлопців молодше 24 років.

Нагадаємо, стало відомо, хто в липні 2025 року має право на бронь від мобілізації.