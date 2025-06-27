Бронь від мобілізації в Україні — як отримати у липні 2025 року та хто має право

Військовозобов'язані чоловіки в територіальному центрі комплектування. Фото: ЛОТЦК та СП/Facebook

Не перший рік в Україні триває воєнний стан через війну, яку розпочала країна-терорист росія. У цей період військовозобов'язані чоловіки підлягають мобілізації до лав ЗСУ. Водночас окремі категорії можуть бути заброньованими, якщо працюють у сферах, критично важливих для безпеки та життєдіяльності держави.

Хто з військовозобов'язаних громадян може отримати бронь у липні 2025 року, пише УНІАН.

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Бронюванню підлягають військовозобов'язані чоловіки, які працюють на підприємствах, в установах, організаціях, компаніях, що вважаються критично важливими для держави. Статус "критично важливих" видають відповідні міністерства (Мінекономіки, Міноборони, Міненерго, Мінцифра, ОВА).

Звільнення від мобілізації можуть отримати співробітники:

органів державної влади та місцевого самоврядування;

судових органів;

міжнародних структур — зокрема, спеціалізованих установ ООН, міжнародних неурядових організацій, міжнародних судових органів;

Національної поліції;

Національного антикорупційного бюро України;

Державного бюро розслідувань;

прокуратури;

Бюро економічної безпеки;

Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС);

підприємств, установ і організацій, які забезпечують обороноздатність, життєдіяльність населення або стабільність економіки;

операторів протимінної діяльності.

Військовозобов'язані в територіальному центрі комплектування. Фото: ЖОТЦК та СП/Facebook

Статус критично важливого підприємства та умови надання броні — що треба знати

Статус "критично важливого" підприємства присвоюється на один рік. Бронь працівника дійсна лише за умови, що він продовжує працювати на такому підприємстві, а також якщо компанія не втратила право на бронювання.

Крім цього, працівник повинен:

мати актуальні військово-облікові дані;

не мати проблем із військовим обліком;

не перебувати в розшуку.

Чи потрібна медкомісія для отримання броні

Проходити військово-лікарську комісію (ВЛК) перед отриманням броні не обов'язково. Однак після її оформлення, у разі потреби, особа зобов'язана пройти медкомісію на вимогу ТЦК та СП.

Як оформити бронь

Бронювання військовозобов'язаних працівників оформлює керівник підприємства, установи, організації або уповноважена на це особа. Наразі забронювати працівників можна дистанційно — через портал "Дія".

Як перевірити наявність броні

Перевірити, чи оформлена бронь, можна кількома способами:

через застосунок "Резерв+";

за допомогою довідки з "Дії", яку може надати роботодавець.

Ці документи можуть знадобитися для пред'явлення працівникам ТЦК на вимогу.

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