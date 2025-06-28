Правила мобилизации в Украине с 1 июля остаются такими же, как и в июне

Мобилизованную украинку. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

С 1 июля 2025 года порядок призыва в ряды ВСУ остается неизменным. В Украине будут продолжать призывать на военную службу граждан мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет.

Об этом сообщает УНИАН.

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Мобилизация коснется лиц, которые не имеют временной отсрочки от призыва и не подлежат мобилизации согласно действующему законодательству.

Приоритетными категориями военнообязанных, подлежащих мобилизации с 1 июля 2025 года, являются:

лица с опытом военной службы;

лица, ранее исключенные с воинского учета, но годные к военной службе (обязательно прошли повторную медико-социально-экспертную комиссию до 5 июня 2025 года);

лица без опыта военной службы в возрасте от 25 до 60 лет;

лица, которые ранее имели статус "ограниченно годный", но этот статус отменен (обязательно прошли медико-социально-экспертную комиссию до 5 июня 2025 года);

лица, которые потеряли отсрочку от призыва (при условии отсутствия других оснований для освобождения от военной службы).

Также подлежат мобилизации на общих основаниях внутренне перемещенные лица, которые обязаны стать на воинский учет в течение 7 дней со дня прибытия к новому месту жительства.

Ранее министр обороны Рустем Умеров ответил, будут ли в Украине мобилизовывать парней моложе 24 лет.

Напомним, стало известно, кто в июле 2025 года имеет право на бронь от мобилизации.