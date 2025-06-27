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Головна Мобілізація Умєров зробив заяву щодо зниження мобілізаційного віку

Умєров зробив заяву щодо зниження мобілізаційного віку

Ua ru
Дата публікації: 27 червня 2025 11:58
Чи будуть мобілізовувати хлопців молодше 24 років примусово
Тренування військовослужбовців ЗСУ. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
Ключові моменти В яких випадках до війська залучають хлопців віком від 18 до 24 років

Рустем Умєров відповів, чи будуть в Україні мобілізовувати хлопців молодше 24 років. Міністр оборони України чітко заявив: на сьогодні питання про зменшення віку мобілізації не перебуває в порядку денному. За його словами, будь-які зміни в цій сфері можуть ухвалюватися виключно на рівні політичного керівництва держави, і наразі таких рішень не планується.

Про це він заявив під час брифінгу з українськими та іноземними журналістами, передає "Ми-Україна". 

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В яких випадках до війська залучають хлопців віком від 18 до 24 років

Умєров підкреслив, що контрактна служба для громадян віком 18–24 років залишається цілком добровільною. Примусового залучення цієї категорії молоді до війська не передбачається.

Міністр також високо оцінив внесок молодих військовослужбовців, які вже зараз проходять службу у Збройних силах. Він відзначив їхню професійну підготовку, витримку й бойовий дух, які стали переконливим доказом того, що молоде покоління здатне ефективно виконувати бойові завдання.

"Їхній професіоналізм, витримка та сила духу стали ще одним підтвердженням того, що молоде покоління здатне ефективно захищати державу вже сьогодні. Це потужний людський ресурс, який варто підтримувати і розвивати", — наголосив Умєров.

Нагадаємо, стало відомо, хто в липні 2025 року має право на бронь від мобілізації.

Також читайте, як трактує закон мобілізацію жінок в липні 2025 року та чи будуть мобілізовувати студентів влітку до лав ЗСУ. 

ЗСУ військовий призов мобілізація військовозобов'язані контракт юнаки
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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