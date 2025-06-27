Чи будуть мобілізовувати хлопців молодше 24 років примусово

Тренування військовослужбовців ЗСУ. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

Рустем Умєров відповів, чи будуть в Україні мобілізовувати хлопців молодше 24 років. Міністр оборони України чітко заявив: на сьогодні питання про зменшення віку мобілізації не перебуває в порядку денному. За його словами, будь-які зміни в цій сфері можуть ухвалюватися виключно на рівні політичного керівництва держави, і наразі таких рішень не планується.

Про це він заявив під час брифінгу з українськими та іноземними журналістами, передає "Ми-Україна".

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Умєров підкреслив, що контрактна служба для громадян віком 18–24 років залишається цілком добровільною. Примусового залучення цієї категорії молоді до війська не передбачається.

Міністр також високо оцінив внесок молодих військовослужбовців, які вже зараз проходять службу у Збройних силах. Він відзначив їхню професійну підготовку, витримку й бойовий дух, які стали переконливим доказом того, що молоде покоління здатне ефективно виконувати бойові завдання.

"Їхній професіоналізм, витримка та сила духу стали ще одним підтвердженням того, що молоде покоління здатне ефективно захищати державу вже сьогодні. Це потужний людський ресурс, який варто підтримувати і розвивати", — наголосив Умєров.

Нагадаємо, стало відомо, хто в липні 2025 року має право на бронь від мобілізації.

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