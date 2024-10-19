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Мобилизация с 18 лет: будет или нет — член СНБО дал четкий ответ

19 октября 2024 04:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
По словам представителя СНБО, снижать мобилизационный возраст не собираются
Военные ВСУ. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Украинский социум озабочен разговорами вокруг возможного снижения призывного возраста для мобилизации. В информационном пространстве ходят слухи, что призывной возраст могут снизить до 18 лет.

Член комитета Верховной рады по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский в комментарии РБК-Украина дал четкий ответ на эту тему.

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По словам Вениславского, мобилизации с 18 лет на Украине не будет. Он акцентировал, что сейчас не предусматривается никаких законодательных изменений по этому поводу.

У Вениславского нет и никакой информации о снижении мобилизационного возраста ниже 25 лет, требование о котором якобы поступило от западных партнеров.

"Подтвердить или опровергнуть я не могу по поводу таких официальных коммуникаций с нашими партнерами", — сказал он.

Но Вениславский отмечает, что западные журналисты на встречах действительно удивлены, что на Украине не снижают мобилизационный возраст. По их мнению, боевые задачи более эффективно могут выполнять молодые люди 18-25 лет.

Ранее мы писали, что делать гражданам, которые, несмотря на бронирование от мобилизации или отсрочку, получили повестку.

Напомним, мы рассказывали, что делать, если ТЦК отказываются давать заключение ВВК.

ТЦК и СП военнообязанные мобилизация война в Украине ВСУ

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