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Мобілізація замість бронювання — у Комітеті з нацбезпеки помітили погану тенденцію

25 травня 2024 09:00
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Працівників оборонно-промислових підприємств теж мобілізують
Чоловіки йдуть до ТЦК. Фото ілюстративне: vinnitsa.info
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Багато керівників ТЦК — недалекоглядні. Тому під час мобілізації непоодинокі випадки, коли працівників оборонно-промислових підприємств України відправляють служити в окопи. 

Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" заявив секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки та оборони Роман Костенко.

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Народний депутат розповів, що працівники ОПК приходять до військкоматів оновити персональні дані для бронювання. А їх натомість мобілізують. 

"Доводиться говорити з представниками ТЦК, пояснювати. Є багато керівників ТЦК, які йдуть назустріч, вони стратегічно бачать. А деякі керівники ТЦК не бачать далі свого ТЦК і солдата в окопі. Вони не бачать, що цьому солдату потрібно зібрати дрон або зробити снаряд. Якщо ми усіх заженемо в окопи, то завтра на фронті не буде чим стріляти. Наразі цю проблему вирішуємо. Комітет надає пропозиції уряду, щоб це виправити", — сказав депутат.

Водночас Костенко відмітив, що мобілізаційна кампанія вже приносить свої позитивні плоди. 

"Цифри не буду називати, але вони найвищі за останній час. Тобто результат дійсно є", — сказав нардеп.

Нагадаємо, на трасі Одеса — Рені в районі прикордонного КПП "Паланка" — багато покинутих автомобілів та вантажівок. Чоловіки залишають свої транспортні засоби прямо на дорозі, намагаючись незаконно перетнути кордон.

Також ми повідомляли, що під час мобілізації на бронювання від служби можуть розраховувати співробітники критично важливих для економіки підприємств.

Міноборони
військовий призов
військовий облік
мобілізація
ТЦК та СП
військовозобов'язані

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