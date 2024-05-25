Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Мобилизация вместо бронирования — в Комитете по нацбезопасности заметили плохую тенденцию arrow

Мобилизация вместо бронирования — в Комитете по нацбезопасности заметили плохую тенденцию

25 мая 2024 09:00
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Работников оборонно-промышленных предприятий тоже мобилизуют
Мужчины идут в ТЦК. Фото иллюстративное: vinnitsa.info
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Многие руководители ТЦК недальновидны. Поэтому во время мобилизации нередки случаи, когда работников оборонно-промышленных предприятий Украины отправляют служить в окопы.

Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" заявил секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко.

Читайте также:

Если всех отправят в окопы, на фронте нечем будет стрелять

Народный депутат рассказал, что работники ОПК приходят в военкоматы обновить персональные данные для бронирования. А их мобилизуют.

"Приходится говорить с представителями ТЦК, объяснять. Есть много руководителей ТЦК, идущих навстречу, они стратегически мыслят. А некоторые руководители ТЦК не видят дальше своего ТЦК и солдата в окопе. Они не видят, что этому солдату нужно собрать дрон или сделать снаряд. Если мы всех загоним в окопы, то завтра на фронте нечем будет стрелять. Пока эту проблему решаем. Комитет отправляет предложения правительству, чтобы это исправить", — сказал депутат.

В то же время Костенко отметил, что мобилизационная кампания уже приносит свои положительные результаты.

"Цифры не буду называть, но они самые высокие за последнее время. То есть результат действительно есть", — сказал нардеп.

Напомним, на трассе Одесса-Рени в районе пограничного КПП "Паланка" много брошенных автомобилей и грузовиков. Мужчины бросают свои транспортные средства прямо на дороге, пытаясь незаконно пересечь границу.

Также мы сообщали, что при мобилизации на бронирование от службы могут рассчитывать сотрудники критически важных для экономики предприятий.

Минобороны
военный призыв
военный учет
мобилизация
ТЦК и СП
военнообязанные

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

19 мая 2024

20:01В Крыму поразили российский малый ракетный корабль "Циклон", есть жертвы, — СМИ

20 мая 2024

21:45 В ТЦК рассказали, как ВВК оценивает пригодность к службе

23 мая 2024

14:59 Ливни, грозы и шквалы — синоптик Диденко предупредила украинцев об ухудшении погоды завтра

19 мая 2024

17:07 Лунин станет игроком известного клуба — Реал не сможет удержать украинца