Работников оборонно-промышленных предприятий тоже мобилизуют

Мобилизация вместо бронирования — в Комитете по нацбезопасности заметили плохую тенденцию
Многие руководители ТЦК недальновидны. Поэтому во время мобилизации нередки случаи, когда работников оборонно-промышленных предприятий Украины отправляют служить в окопы.
Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" заявил секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко.
Если всех отправят в окопы, на фронте нечем будет стрелять
Народный депутат рассказал, что работники ОПК приходят в военкоматы обновить персональные данные для бронирования. А их мобилизуют.
"Приходится говорить с представителями ТЦК, объяснять. Есть много руководителей ТЦК, идущих навстречу, они стратегически мыслят. А некоторые руководители ТЦК не видят дальше своего ТЦК и солдата в окопе. Они не видят, что этому солдату нужно собрать дрон или сделать снаряд. Если мы всех загоним в окопы, то завтра на фронте нечем будет стрелять. Пока эту проблему решаем. Комитет отправляет предложения правительству, чтобы это исправить", — сказал депутат.
В то же время Костенко отметил, что мобилизационная кампания уже приносит свои положительные результаты.
"Цифры не буду называть, но они самые высокие за последнее время. То есть результат действительно есть", — сказал нардеп.
Напомним, на трассе Одесса-Рени в районе пограничного КПП "Паланка" много брошенных автомобилей и грузовиков. Мужчины бросают свои транспортные средства прямо на дороге, пытаясь незаконно пересечь границу.
Также мы сообщали, что при мобилизации на бронирование от службы могут рассчитывать сотрудники критически важных для экономики предприятий.
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