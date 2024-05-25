Работников оборонно-промышленных предприятий тоже мобилизуют

Мужчины идут в ТЦК. Фото иллюстративное: vinnitsa.info

Многие руководители ТЦК недальновидны. Поэтому во время мобилизации нередки случаи, когда работников оборонно-промышленных предприятий Украины отправляют служить в окопы.

Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" заявил секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко.

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Народный депутат рассказал, что работники ОПК приходят в военкоматы обновить персональные данные для бронирования. А их мобилизуют.

"Приходится говорить с представителями ТЦК, объяснять. Есть много руководителей ТЦК, идущих навстречу, они стратегически мыслят. А некоторые руководители ТЦК не видят дальше своего ТЦК и солдата в окопе. Они не видят, что этому солдату нужно собрать дрон или сделать снаряд. Если мы всех загоним в окопы, то завтра на фронте нечем будет стрелять. Пока эту проблему решаем. Комитет отправляет предложения правительству, чтобы это исправить", — сказал депутат.

В то же время Костенко отметил, что мобилизационная кампания уже приносит свои положительные результаты.

"Цифры не буду называть, но они самые высокие за последнее время. То есть результат действительно есть", — сказал нардеп.

Напомним, на трассе Одесса-Рени в районе пограничного КПП "Паланка" много брошенных автомобилей и грузовиков. Мужчины бросают свои транспортные средства прямо на дороге, пытаясь незаконно пересечь границу.

Также мы сообщали, что при мобилизации на бронирование от службы могут рассчитывать сотрудники критически важных для экономики предприятий.