Мобілізація засуджених в Україні — кого торкнеться, які умови призову та служби

Українські військовослужбовці на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Нещодавно Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт про мобілізацію засуджених до лав ЗСУ. Документ затверджує правила призову таких осіб, а також умови проходження військової служби.

Як працюватиме нове законодавство, хто з ув'язнених відправиться захищати країну від окупанта та на яких умовах — розбираємося далі в матеріалі.

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Так, перш за все, варто зауважити, що мова йде про законопроєкт № 11079−1. Щоб він запрацював, його ще мають підписати очільник парламенту та президент України.

Документ передбачає виключно добровільну мобілізацію в’язнів. При цьому лише бажання мало, ув'язнений повинен буде пройти певну перевірку та відповідати вимогам, які встановлені законом.

Остаточне рішення щодо мобілізації конкретного засудженого залежатиме не лише від його особистого бажання та складу злочину, а й від:

висновку ВЛК;

рішення суду;

готовності командира прийняти таку особу на службу у свій підрозділ.

Засуджені в Україні. Фото: УНІАН

Хто не зможе потрапити до Збройних сил

Не всі засуджені зможуть підписати контракт із ЗСУ. Обмеження діятимуть для осіб, які відбувають покарання або були засуджені за:

злочини проти основ нацбезпеки України;

умисне вбивство двох або більше людей, або вбивство з особливою жорсткістю, або поєднане зі зґвалтуванням чи сексуальним насильством;

злочини проти статевої свободи та недоторканності;

злочини, повʼязані з тероризмом;

порушення правил дорожнього руху у стані спʼяніння, якщо воно спричинило смерть кількох людей;

вбивство або замах на вбивство правоохоронця чи військовослужбовця;

особливо тяжкі корупційні злочини.

Окрім цього, не зможуть потрапити на службу засуджені держслужбовці, які мали особливо відповідальне становище (міністри, депутати, їх заступники та помічники тощо) за п. 1 ч. 3 примітки до ст. 368 Кримінального Кодексу України (неправомірна вигода).

Мобілізація засуджених — хто може вступити до лав ЗСУ та які умови мобілізації

Щоб потрапити на військову службу, засуджений має відповідати умовам проходження військової служби за контрактом, визначених ст. 21 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу".

Тобто бути молодше 57 років, пройти військово-лікарську комісію, психологічний відбір і мати певний рівень фізичної підготовки.

Щоб потрапити до лав ЗСУ засуджені мають:

написати заяву до установи, в якій відбувають покарання;

пройти медогляд у в’язниці;

отримати оцінку психічного стану;

отримати дозвіл суду;

потрапити до ТЦК, де військова частина вирішуватиме, чи готова вона мобілізувати ув’язненого;

пройти ВЛК.

Засуджені в лавах ЗСУ. Колаж Новини.LIVE

Умови мобілізації засудженого та проходження військової служби

Відповідно тексту законопроєкту № 11079−1 на прохання засудженого суд має розглянути можливість його умовно-дострокового звільнення для проходження військової служби за контрактом.

На суді має бути представник установи, де засуджений відбував покарання, який може дати йому певну характеристику. Надалі суд ухвалює рішення про умовно-дострокове звільнення, але може й відхилити таке прохання.

Після набрання сили судовим рішенням про звільнення, засуджений має впродовж 24 годин в супроводі Національної гвардії прибути до ТЦК та СП для укладання контракту. Своєю чергою ТЦК має забезпечити проходження засудженим ВЛК, а установи виконання покарань мають цьому сприяти.

За попередньою інформацією, засуджені зможуть служити у відповідних спеціалізованих підрозділах військових частин. Проте, наразі не відомо, чи будуть ці підрозділи повністю укомплектовані колишніми засудженими. Міноборони ще має розробити порядок формування спецпідрозділів.

Командир підрозділу, в якому засуджений проходитиме службу, має здійснювати адміністративний нагляд за ним. Таких бійців ставитимуть на окремий облік у військовій частині. Якщо колишній засуджений самовільно залишить військову частину, то він може отримати вирок від 5 до 10 років позбавлення волі, за умови що його спіймають.

Колишні засуджені матимуть до 10 днів відпустки на рік. Вона надаватиметься лише за умов наявності сімейних обставин або потреби в лікуванні. У всіх інших випадках такі військовослужбовці не зможуть піти у відпустку.

Раніше ми повідомляли, скільки тисяч ув'язнених в Україні можуть мобілізувати.

Нагадаємо, командир штурмового батальону 3-ї ОМБр Володимир Фокін розповів, якими мають бути в ЗСУ підрозділи для засуджених.

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