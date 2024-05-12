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Мобилизация осужденных — в Минобороны объяснили относительно подачи заявки и места службы

12 мая 2024 18:26
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Мобилизация осужденных — в Минобороны объяснили относительно подачи заявки и места службы
Заключенные. Фото: Укринформ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Верховная Рада Украины 8 мая приняла законопроект о мобилизации осужденных. Узники будут служить в отдельных специальных подразделениях.

Детали того, как будет происходить их мобилизация, раскрыл спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин.

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По его словам, решение по мобилизации конкретного осужденного будет зависеть не только от его личного желания и состава преступления, но и от заключения ВВК, решения суда и готовности командира подразделения принять к себе на службу такое лицо.

В то же время пойти в армию смогут не все осужденные. Ограничения будут действовать для лиц, отбывающих наказание за:

  • преступления против основ нацбезопасности Украины;
  • умышленное убийство двух или более людей, либо убийство с особой жестокостью, либо сопряженное с изнасилованием или сексуальным насилием;
  • преступления против половой свободы и неприкосновенности;
  • преступления, связанные с терроризмом;
  • нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, если оно повлекло за собой смерть нескольких человек;
  • убийство или покушение на убийство правоохранителя или военнослужащего;
  • особенно тяжкие коррупционные преступления.

Ранее мы сообщали, какие действия необходимо предпринять осужденным, чтобы мобилизоваться в ряды армии. В частности, возраст такого лица должен быть менее 57 лет.

Кроме того, министр юстиции Денис Малюська заявил, что украинские тюрьмы переполнены. По его словам, мобилизовать можно до 20 тыс. человек.

Минобороны
заключенные
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война в Украине
осужденные

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