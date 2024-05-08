Рада прийняла в цілому законопроєкт про мобілізацію вʼязнів

Засідання ВРУ. Фото: УНІАН

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про мобілізацію вʼязнів в цілому у середу, 8 травня. "ЗА" проголосували 279 народних депутатів.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

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"Законопроект #11079-1 про мобілізацію засуджених осіб прийняли в цілому. ЗА — 279", — написав Железняк, говорячи про прийняття законопроєкту.

Він додав, що антикорупційні ризики з документу усунули лише частково.

"Зокрема, право мобілізуватися з тюрми прибрали для депутатів та частини топ-корупціонерів (з виключеннями), а також винним у тяжких злочинах (на кшталт вбивства, зґвалтування)", — написав Железняк.

Результати голосування. Фото: Ярослав Железняк

Нагадаємо, 8 травня у Верховній Раді підтримали продовження мобілізації й воєнного стану в Україні ще на 90 днів. Відповідно, обмеження діятимуть до 11 серпня 2024 року.

До слова, 10 квітня Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт про мобілізацію засуджених, що було схвалено голосами 281 народного обранця. Водночас голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк заявила, що мобілізованих до війська ув'язнених залишать без зарплат та відпусток.