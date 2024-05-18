Мобілізація здобувачів другої вищої освіти — чи отримають студенти право на відстрочку

Студенти. Фото ілюстративне: Shutterstock

У суботу, 18 травня, набув чинності новий закон про мобілізацію. Згідно з ним, право на відстрочку від мобілізації отримали аспіранти як бюджетної, так і контрактної форм навчання.

Про це йдеться в документі законопроєкту про мобілізацію.

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Призову на військову службу під час мобілізації на особливий період не підлягають такі категорії здобувачів та освітян:

здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти у послідовності, визначеній у частині другій статті 10 Закону України "Про освіту", а також докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури;

наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають науковий ступінь, і педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти, за умови що вони працюють відповідно у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної (професійно-технічної) чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.

У частині другій статті 10 Закону про освіту визначена наступна послідовність рівнів освіти:

базова середня освіта; профільна середня освіта; перший (початковий) рівень професійної (професійно-технічної) освіти; другий (базовий) рівень професійної (професійно-технічної) освіти; третій (вищий) рівень професійної (професійно-технічної) освіти; фахова передвища освіта; початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти; перший (бакалаврський) рівень вищої освіти; другий (магістерський) рівень вищої освіти; третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень вищої освіти.

Це означає, що право на відстрочку матимуть студенти, які здобувають послідовну освіту, тобто, першу вищу освіту одразу після закінчення коледжу або школи. Тим, хто здобуває другу вищу освіту того ж самого рівня, відстрочку не надаватимуть.

Студенти, які мали право на відстрочку на час навчання, але втратили його, відповідно до статті 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", не підлягатимуть військовому призову до завершення поточного навчального року.

Також у законопроєкті зазначено, що заклади освіти незалежно від підпорядкування і форми власності щороку мають подавати до районних чи міських ТЦК списки студентів, які підлягають взяттю на військовий облік призовників.

Студентам, які ще не досягли 24-річного віку і навчаються у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, вищої духовної освіти за денною або дуальною формою здобуття освіти, в інтернатурі або докторантурі, також надається відстрочка.

Призовники, які отримали відстрочку через навчання в закладах освіти або через сімейні обставини, зобов’язані щороку до 1 жовтня подавати у відповідні районні чи міські ТЦК документи, що підтверджують їхнє право на відстрочку.

Нагадаємо, у мобільного додатку "Резерв +", за допомогою якого військовозобов'язані можуть актуалізувати свої дані, з'явилася інформація про те, що повістки для чоловіків, які перебувають за кордоном, надсилатимуть електронною поштою.

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