Мобилизация соискателей второго высшего образования — получат ли студенты право на отсрочку

Студенты. Фото иллюстративное: Shutterstock

В субботу, 18 мая, вступил в силу новый закон о мобилизации. Согласно ему, право на отсрочку от мобилизации получили аспиранты как бюджетной, так и контрактной форм обучения.

Об этом говорится в документе законопроекта о мобилизации.

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Призову на военную службу во время мобилизации на особый период не подлежат следующие категории соискателей и педагогов:

соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, которые обучаются по дневной или дуальной форме получения образования и получают уровень образования, который выше ранее полученного уровня образования в последовательности, определенной в части второй статьи 10 Закона Украины "Об образовании", а также докторанты и лица, зачисленные на обучение в интернатуру;

научные и научно-педагогические работники заведений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих научную степень, и педагогические работники заведений профессионального высшего образования, профессионального (профессионально-технического) образования, заведений общего среднего образования, при условии, что они работают соответственно в учреждениях высшего или профессионального высшего образования, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

В части второй статьи 10 Закона об образовании определена следующая последовательность уровней образования:

базовое среднее образование; профильное среднее образование; первый (начальный) уровень профессионального (профессионально-технического) образования; второй (базовый) уровень профессионального (профессионально-технического) образования; третий (высший) уровень профессионального (профессионально-технического) образования; профессиональное высшее образование; начальный уровень (краткий цикл) высшего образования; первый (бакалаврский) уровень высшего образования; второй (магистерский) уровень высшего образования; третий (образовательно-научный/образовательно-творческий) уровень высшего образования.

Это означает, что право на отсрочку будут иметь студенты, получающие последовательное образование, то есть первое высшее образование сразу после окончания колледжа или школы. Тем, кто получает второе высшее образование того же уровня, отсрочку не будут предоставлять.

Студенты, которые имели право на отсрочку на время обучения, но потеряли его, согласно статье 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", не будут подлежать военному призыву до завершения текущего учебного года.

Также в законопроекте указано, что учебные заведения независимо от подчинения и формы собственности ежегодно должны подавать в районные или городские ТЦК списки студентов, подлежащих взятию на военный учет призывников.

Студентам, которые еще не достигли 24-летнего возраста и обучаются в заведениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего, высшего образования, высшего духовного образования по дневной или дуальной форме получения образования, в интернатуре или докторантуре, также предоставляется отсрочка.

Призывники, получившие отсрочку из-за обучения в учебных заведениях или по семейным обстоятельствам, обязаны ежегодно до 1 октября подавать в соответствующие районные или городские ТЦК документы, подтверждающие их право на отсрочку.

Напомним, в мобильном приложении "Резерв+", с помощью которого военнообязанные могут актуализировать свои данные, появилась информация о том, что повестки для мужчин, находящихся за границей, будут отправлять по электронной почте.

Также мы рассказывали, как после вступления в силу нового закона о мобилизации изменятся правила вручения повесток.