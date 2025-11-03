Кому з жінок треба обов'язково стати на облік в ТЦК — вже відома норма закону

Жінки в ЗСУ. Ілюстративне фото: АрміяInfo

Згідно із чинним законодавством України, жінки можуть приєднатися до лав Сил оборони лише на добровільній основі. Проте, деякі категорії жінок зобов'язані проходити військовий облік.

Про це повідомляє 24 Канал.

Кому з жінок треба стати на облік в ТЦК

Відповідно до Закону №2664 та наказу Міністерства оборони України №z1566-21, військовий облік є обов'язковим для жінок з медичною та фармацевтичною освітою. До цієї категорії належать лікарі всіх спеціальностей, фармацевти, медсестри, акушерки, психологи, стоматологи тощо.

Важливо підкреслити, що мобілізація жінок-медиків наразі не проводиться. Військовий облік слугує для формування резерву фахівців у разі необхідності.

Жінки, які належать до категорій, що підлягають військовому обліку, зобов'язані зареєструватися в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) і повідомляти про будь-які зміни особистих даних. У разі невиконання цих вимог, жінка може бути притягнена до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу.

Варто також зазначити, що військовий облік не обмежує жінок у праві на виїзд за кордон.

Раніше повідомлялось, що за заявою нардепа Юрія Здебського, в Україні існує механізм залучення жінок до армії. А ще це питання постійно у полі зору депутатів, хоча зараз не на порядку денному.

Нагадаємо, нещодавно військовий юрист Тарас Боровський заявив, що в Україні щодня мобілізують близько тисяч осіб на добу.