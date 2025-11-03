Кому из женщин надо обязательно стать на учет в ТЦК — уже известна норма закона

Женщины в ВСУ. Иллюстративное фото: АрмияInfo

Согласно действующему законодательству Украины, женщины могут присоединиться в ряды Сил обороны только на добровольной основе. Однако, некоторые категории женщин обязаны проходить воинский учет.

Об этом сообщает 24 Канал.

Кому из женщин надо стать на учет в ТЦК

В соответствии с Законом №2664 и приказом Министерства обороны Украины №z1566-21, воинский учет является обязательным для женщин с медицинским и фармацевтическим образованием. К этой категории относятся врачи всех специальностей, фармацевты, медсестры, акушерки, психологи, стоматологи и т.д.

Важно подчеркнуть, что мобилизация женщин-медиков пока не проводится. Военный учет служит для формирования резерва специалистов в случае необходимости.

Женщины, которые относятся к категориям, подлежащим воинскому учету, обязаны зарегистрироваться в территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК) и сообщать о любых изменениях личных данных. В случае невыполнения этих требований, женщина может быть привлечена к административной ответственности в виде штрафа.

Стоит также отметить, что воинский учет не ограничивает женщин в праве на выезд за границу.

Ранее сообщалось, что по заявлению нардепа Юрия Здебского, в Украине существует механизм привлечения женщин в армию. А еще этот вопрос постоянно в поле зрения депутатов, хотя сейчас не на повестке дня.

Напомним, недавно военный юрист Тарас Боровский заявил, что в Украине ежедневно мобилизуют около тысяч человек в сутки.