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Мобілізація жінок спровокує відразу дві катастрофи

19 грудня 2023 03:45
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Мобілізація жінок спровокує відразу дві катастрофи
Українські біженки. Фото: УНІАН
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Залякування українських жінок мобілізацією тільки підсилить їхній виїзд на Захід. А це, у свою чергу, обернеться не тільки економічною, а і демографічною катастрофою, бо Україна втратить ціле покоління.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Ідея із внесення в законодавство мобілізації жінок лише посилить відтік людей з охопленої війною держави.

"З України і так вже виїхало за час повномасштабної війни близько 6 мільйонів, — нагадав Дмитро Снєгирьов, — а такі заяви і дії нардепки Безуглої спровокують подальшу еміграцію і зменшення населення країни".

На Україну чекатимуть демографічні проблеми

Виїзд же з України певної кількості жінок, які встигнуть це зробити до закриття кордонів і для них — означатиме не тільки майбутні економічні проблеми воюючої держави, а і серйозніші, демографічні.

"І ці проблеми ми вже не зможемо вирішити економічними важелями", — підкреслив експерт.

Він додав, що таким чином може дійти до того, що Україна втратить ціле покоління — покоління дітей, яке або виїде з матерями на Захід і житиме там, або уже народиться у чужих країнах і поповнить тамтешній генофонд.

Нагадаємо, народна депутатка Мар'яна Безугла розповіла про деякі подробиці стосовно законопроєкту про зміни до мобілізації. Вона відповіла, який буде призовний вік для жінок.

Додамо, у Верховній Раді навряд чи повернуться до обговорення теми про мобілізацію жінок, оскільки це "непопулярна історія". Водночас у відомстві підтримують такий крок, зважаючи, до прикладу, на нестачу медиків у війську

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