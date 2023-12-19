Мобилизация женщин спровоцирует сразу две катастрофы

Украинские беженки. Фото: УНИАН

Устрашение украинских женщин мобилизацией только усилит их выезд на Запад. А это, в свою очередь, обернется не только экономической, но и демографической катастрофой, потому что Украина лишится целого поколения.

Об этом в комментарии Новости.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

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Идея по внесению в законодательство мобилизации женщин лишь усилит отток людей из охваченного войной государства.

"Из Украины и так уже выехало за время полномасштабной войны около 6 миллионов, — напомнил Дмитрий Снегирев, — а такие заявления и действия нардепки Безуглой спровоцируют дальнейшую эмиграцию и уменьшение населения страны" .

Украину ждут демографические проблемы

Выезд же из Украины определенного количества женщин, которые успеют это сделать до закрытия границ и для них, будет означать не только будущие экономические проблемы воюющего государства, но и более серьезные, демографические.

"И эти проблемы мы уже не сможем решить экономическими рычагами", — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что таким образом может дойти до того, что Украина потеряет целое поколение — поколение детей, которое либо уедет с матерями на Запад и будет жить там, либо родится уже в чужих странах и пополнит тамошний генофонд.

Напомним, народная депутат Марьяна Безугла рассказала о некоторых подробностях относительно законопроекта об изменениях к мобилизации. Она ответила, какой будет призывный возраст для женщин.

В Верховной Раде вряд ли вернутся к обсуждению темы о мобилизации женщин, поскольку это "непопулярная история". В то же время в ведомстве поддерживают такой шаг, учитывая, например, нехватку медиков в армии.