Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Мобилизация женщин спровоцирует сразу две катастрофы arrow

Мобилизация женщин спровоцирует сразу две катастрофы

19 декабря 2023 03:45
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Мобилизация женщин спровоцирует сразу две катастрофы
Украинские беженки. Фото: УНИАН
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Устрашение украинских женщин мобилизацией только усилит их выезд на Запад. А это, в свою очередь, обернется не только экономической, но и демографической катастрофой, потому что Украина лишится целого поколения.

Об этом в комментарии Новости.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

Читайте также:

Женщины начнут бежать из страны

Идея по внесению в законодательство мобилизации женщин лишь усилит отток людей из охваченного войной государства.

"Из Украины и так уже выехало за время полномасштабной войны около 6 миллионов, — напомнил Дмитрий Снегирев, — а такие заявления и действия нардепки Безуглой спровоцируют дальнейшую эмиграцию и уменьшение населения страны" .

Украину ждут демографические проблемы

Выезд же из Украины определенного количества женщин, которые успеют это сделать до закрытия границ и для них, будет означать не только будущие экономические проблемы воюющего государства, но и более серьезные, демографические.

"И эти проблемы мы уже не сможем решить экономическими рычагами", — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что таким образом может дойти до того, что Украина потеряет целое поколение — поколение детей, которое либо уедет с матерями на Запад и будет жить там, либо родится уже в чужих странах и пополнит тамошний генофонд.

Напомним, народная депутат Марьяна Безугла рассказала о некоторых подробностях относительно законопроекта об изменениях к мобилизации. Она ответила, какой будет призывный возраст для женщин.

В Верховной Раде вряд ли вернутся к обсуждению темы о мобилизации женщин, поскольку это "непопулярная история". В то же время в ведомстве поддерживают такой шаг, учитывая, например, нехватку медиков в армии.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

Проигрываем войну или принимаем сложное решение — что в Раде думают о мобилизации женщин - 80x80

Проигрываем войну или принимаем сложное решение — что в Раде думают о мобилизации женщин

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

22:43 Некоторые украинцы могут потерять бронь от мобилизации — кого касается

23:30 Тарифы на газ в 2024 году изменятся — стали известны цены на январь

Актуальное по теме