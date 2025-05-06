Мобілізація 2025 — коли та хто може затримати за порушення правил військового обліку

Поліцейський перевіряє військово-облікові документи. Скриншот з відео на Youtube

В Україні усі військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років мають дотримуватись правил військового обліку. За порушення передбачена відповідальність, особі можуть загрожувати розшук та штраф від ТЦК. У деяких випадках громадян можуть затримати прямо на вулиці та доставити до найближчого відділення територіального центру.

Коли за порушення правил військового обліку військовозобов'язаного можуть затримати та хто саме уповноважений це робити — пояснив адвокат Ігор Ясько у коментарі "Факти ICTV".

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Відповідно до ч. 3 ст. 38 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", а також ст. 259 та 262 КУпАП, у разі порушення законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію (ст. 210 та 210-1 КУпАП) право здійснювати адміністративне затримання та доставляти військовозобов'язаних до ТЦК та СП мають виключно представники Національної поліції.

Працівники ТЦК такого права не мають, вони уповноважені звертатися до поліції щодо доставлення до них осіб, які порушили військовий облік.

Працівники ТЦК та поліції розмовляють з військовозобов'язаним. Скриншот з відео на Youtube

Для чого відбувається затримання військовозобов'язаних

Примусове доставлення до ТЦК здійснюється для складання адміністративного протоколу, якщо це неможливо зробити на місці. Доставлення може відбуватися як до ТЦК, в якому військовозобов'язаний перебуває на обліку, так і до будь-якого іншого районного територіального центру.

До прикладу, якщо особа проігнорувала повістку й не з'явилася до територіального центру в зазначені у документі дату та час, її оголошують у розшук. При виявленні такого громадянина працівники поліції мають доставити його до ТЦК для складання адміністративного протоколу.

Адвокат наголосив, таке затримання можливе виключно з метою складення протоколу про вчинення адміністративного правопорушення та за неможливості його складення на місці вчинення правопорушення.

Перевірка документів у військовозобов'язаного. Фото: Sergei SUPINSKY

Коли військовозобов'язані можуть потрапити до розшуку та бути затриманими

Правила військового обліку затвердженні постановою Кабінету Міністрів України №1487, а також визначені Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Ініціатором розшуку виступають ТЦК, проте головною метою є не кримінальне переслідування, а забезпечення особистої явки порушника до територіального центру задля складання протоколу про адміністративне правопорушення, а також винесення штрафу за ст. 210 або 210-1 КУпАП.

Головні причини, за яких військовозобов'язані чоловіки можуть потрапити у розшук, наступні:

Особа не перебуває на військовому обліку за місцем реєстрації (за місцем фактичного проживання). Чоловік не оновив свої військово-облікові дані. Особа не стоїть на обліку на підприємстві чи у навчальному закладі. Громадянин проігнорував вручення повістки особисто, через пошту чи роботодавця. Чоловік відмовився проходити військово-лікарську комісію (ВЛК) або проігнорував направлення. Чоловік після настання 25 років ухилився від взяття на облік військовозобов'язаних осіб. Порушник ухилився від військового обліку. Порушник ухилився від мобілізації.

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