Нові правила мобілізації в Україні 2025 - у якому віці мобілізують громадян

Мобілізовані громадяни під час підготовки. Фото: 150 навчальний центр командування ТрО ЗСУ

Мобілізаційний вік в Україні 2024 року був знижений з 27 до 25 років. Але частину громадян, які перебувають на військовому обліку, можуть мобілізувати до досягнення 25-річного віку.

Про це йдеться у Законі України "Про військовий обов’язок та військову службу".

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Мобілізаційний вік та військовий облік

В Україні продовжується загальна мобілізація військовозобов’язаного населення. Мобілізація почалася після запровадження воєнного стану на усій території України.

Попри те, що на військовий облік усі громадяни чоловічої статі мають стати з 17 років, мобілізаційний вік відрізняється від віку поставлення на військовий облік.

З 2024 року вік, з якого починається мобілізація, був знижений з 27 до 25 років.

Відповідно, в Україні можуть мобілізувати усіх придатних до військової служби громадян, які є старшими 25 років і молодшими 60-ти.

Кого мобілізують до 25 років

Разом з тим, кілька категорій громадян на військовому обліку можуть бути мобілізовані і до досягнення 25-річного віку.

Це, по-перше, ті студенти, які закінчили військові кафедри, отримали офіцерські звання і не продовжують навчання.

По-друге, до 25 років можуть мобілізувати тих громадян, які раніше пройшли строкову службу. Вони вважаються не військовозобов’язаними, а резервістами. Виняток становлять тільки ті строковики, які були демобілізовані 2024 року — вони отримали 12-місячну відстрочку від мобілізації.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли можуть мобілізувати чоловіків, старших 60 років.

Додамо, ми повідомляли про те, скільки чоловіків в Україні можуть мобілізувати.